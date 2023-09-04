Новый глава Нацбанка прокомментировал снижение базовой ставки

По словам Сулейменова, инфляция - самый опасный процесс в экономике, поэтому стоит задача его понижения.

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Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, прокомментировал снижение базовой ставки, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Есть одна серьезная проблема: инфляция - самый опасный процесс в экономике. Поэтому стоит задача его понижения. В частности, если в этом направлении будут созданы соответствующие условия, то возможно снижение ставки», - сказал Тимур Сулейменов.

Глава Нацбанка сообщил также, что уже в ближайшее время проведет пресс-конференцию по этой теме.

Напомним, 25 августа комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение снизить базовую ставку до 16,5% годовых с коридором +/– 1 п.п.

Как отметил финрегулятор, при дальнейшем ритмичном замедлении фактической инфляции плавное снижение базовой ставки продолжится.