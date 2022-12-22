Новый импульс стратегическому партнерству

Заместитель Премьер-минист­ра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди по приглашению британской стороны прибыл с визитом в Лондон.

В первый день визита Мухтар Тлеуберди и министр иностранных дел Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймс Клеверли открыли 6-е заседание казах­станско-британского Стратегического диалога. В мероприя­тии также приняли участие представители профильных министерств и ведомств Казахстана и Британии.

В ходе отдельной встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили весь комплекс двусторонних отношений и обменялись мнениями по регио­нальным и международным вопросам, представляющим обоюдный интерес.

Мухтар Тлеуберди отметил вы­сокий уровень взаимного доверия и тесный политический диа­лог между Астаной и Лондоном.

– Символично, что мой визит проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Великобританией. На данном этапе важно придать качественный импульс нашему стратегическому партнерству, – сказал глава МИД РК.

В свою очередь Джеймс Клеверли подчеркнул, что Казахстан является важнейшим и надежным партнером Великобритании в Центральной Азии, отметил необходимость поддержания постоянного диалога на правительственном уровне, а также активизации контактов между бизнес-сообществами двух стран.

– Мы готовы использовать все имеющиеся возможности для диверсификации британско-казахстанского взаимодействия, – заявил он.

В ближайшем будущем планируется подписание обновленного Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией. Стороны также с удовлетворением подчеркнули рост двустороннего товарооборота, выросшего за 10 месяцев 2022 года на 65,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Во время встречи Мухтар Тлеуберди пригласил своего британского коллегу посетить Астану с ответным визитом. Приглашение с энтузиазмом было принято главой Форин офиса, отмечается в сообщении МИД РК.

По итогам встречи принято Совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Казахстана и Великобритании, в котором отражено взаимное стремление развивать двустороннее стратегическое партнерство в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также в области энергетической безопасности и борьбы с изменением климата.

В Лондоне глава МИД РК также встретился с торговым послан­ником Премьер-министра Великобритании баронессой Эммой Николсон, председателем Британско-казахстанского сообщества Рупертом Гудманом и представителями британских официальных кругов.

Также состоялись встречи Мухтара Тлеуберди и членов казахстанской делегации с руководителями крупных британских и международных компаний Shell, RioTinto и ERG International Group. Были обсуждены перс­пективы разведки и добычи минеральных ресурсов, диверсификации экспорта казахстанской нефти, вопросы развития «зеленой» энергетики и строи­тельства опреснительных и водоочистных сооружений в Казахстане.