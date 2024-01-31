Новый король Малайзии принёс присягу и взошёл на престол

С сегодняшнего дня официальным титулом монарха будет «Его Величество султан Ибрагим, король Малайзии»

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Новый верховный глава Малайзии Ибрагим Исмаил принёс присягу и взошёл на престол в качестве правителя страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bigasia.ru.

Как сообщается, Ибрагим Исмаил утром прибыл в Куала-Лумпур, церемония принятия присяги прошла в резиденции правителя – дворце Истана Негара.

С 31 января официальным титулом монарха будет «Его Величество султан Ибрагим, король Малайзии».

Ибрагим Исмаил был избран новым правителем Малайзии в октябре 2023 года, сменив на этом посту своего предшественника Абдуллу Риайятуддина Аль-Мустафу.

Король Малайзии выбирается из числа наследных монархов девяти штатов по принципу ротации и выполняет в основном представительские функции.