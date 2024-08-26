Новый механизм господдержки бизнеса запустят в Казахстане

Фото: Высшая аудиторская палата

В этом году проведен госаудит деятельности Минторговли и его подведомственных организаций. Выявлено, что одной из причин, сдерживающей дальнейшее развитие торговой инфраструктуры в республике, являются ограниченные возможности бизнеса по инвестированию в этом направлении.

В этой связи ведомством было поручено определить конкретные механизмы повышения финансового потенциала субъектов предпринимательства.

«В результате приказом министра от 21 июня утверждены правила оказания мер господдержки субъектам бизнеса в области внутренней торговли, которые направлены на стимулирование мероприятий по формированию современной торговой инфраструктуры», – говорится в сообщении.

На первом этапе государством на это направление выделено 4 млрд тенге. Финансирование через фонд «Даму» планируется начать в октябре текущего года.

В правилах также предусмотрены встречные обязательства для получателей господдержки по размещению продовольственных и непродовольственных товаров отечественного производства в торговых местах.

Это дополнительно расширит доступ казахстанских товаропроизводителей к каналам сбыта продукции.