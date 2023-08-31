Новый механизм туристского кешбэка предложили в Казахстане

Поездки
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Согласно проекту, размер кешбэка предлагается определять в зависимости от того, сколько дней отдыхает турист в рамках пакетного тура, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщили в министерстве культуры и спорта, за 1 проведенный с ночевкой день туристу предлагается выплачивать компенсацию в 5% от стоимости тура, за 2 дня – 10% от стоимости тура, а если 3 дня – уже 15%. Максимальный кешбэк в 20% полагается тем, кто отдыхает 4 и более дней.

Отмечается, что механизм предлагается распространить на туры в «низкий» сезон для поддержки бизнеса, населения и заполняемости номерного фонда.

Туристский кешбэк выплачивается за туры, купленные как у туркомпаний, так и на маркетплейсах.

«Маркетплейс при наличии собственных средств оплачивает кешбэк сразу после тура. Затем государство возмещает эти расходы. А в случае покупки тура у туркомпании в офлайн-формате государство направит кешбэк напрямую туристу после того, как он сформирует и направит заявку с документами», – добавили в пресс-службе.

В МКС сообщили, что проект данных правил уже разработан и обсуждается с представителями туристского рынка.

В рамках механизма к участникам проекта предъявляются минимальные требования. Для туроператоров – наличие лицензии на туроператорскую деятельность в сфере внутреннего туризма. А маркетплейс должен быть отечественным продуктом, удобным и для туриста, и для туроператора.
 
«Для дальнейшего стимулирования внутреннего туризма в Казахстане предлагается ввести туристский кешбэк. Это мировая практика, известная своей эффективностью. Отдыхающие внутри страны граждане смогут вернуть до 20% от стоимости тура. Это позволит развить культуру организованного отдыха и повысить доступность путешествий внутри страны», – отметил исполняющий обязанности председателя комитета туризма МКС РК Нуртас Карипбаев.

Напомним, министр культуры и спорта РК Асхат Оралов в начале года предложил ввести туристический кешбэк для казахстанцев.

 

#туризм #путешествия #поездки #МКС #кэшбэк #туристский кешбэк

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