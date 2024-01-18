Новый международный терминал аэропорта Алматы откроется в июне

Правительство
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Вопросы строительства нового международного терминала аэропорта Алматы и реализации ряда других инфраструктурных проектов в Казахстане обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе встречи было отмечено, что правительство уделяет большое внимание повышению транспортно-логистического потенциала республики. В этой связи реализация такого крупного проекта, как строительство нового международного терминала в Алматы, имеет стратегическую значимость.

«Мы ожидаем, что его открытие позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, а также обеспечить жителей и гостей мегаполиса качественными услугами и высоким уровнем комфорта», — сказал Алихан Смаилов. 

Глава TAV Airports Holding представил обновленную информацию о ходе реализации проекта. Так, на сегодняшний день строительные работы завершены на 87%. Открытие нового терминала планируется в июне текущего года. 

В целом за прошлый год в аэропорту Алматы был отмечен рекордный уровень пассажиропотока. Действующий терминал в дальнейшем будет использоваться только для внутренних рейсов. При этом потенциал обоих терминалов достигнет 14 млн пассажиров в год. Объем грузопотока через воздушную гавань планируется довести до 100 тыс. тонн.

Премьер-Министр подчеркнул, что аэропорт Алматы должен развиваться как полноценный мультимодальный транспортно-логистический хаб с включением железнодорожных и автодорожных перевозок. Инвестор должен будет учесть это в дальнейших планах. 

#Правительство #строительство #аэропорт Алматы #терминал

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