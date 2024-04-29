Новый мусорный полигон горел в Актобе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации городской администрации, загорелся сухостой, который вывезли на полигон после субботников.

«На территории городского нового мусорного полигона около четырех часов дня произошло возгорание. Тлеет не старый полигон. Как вы знаете, его территория в прошлом году была засыпана грунтом. Сегодня возле нового полигона загорелся мусор, принятый после субботников», - рассказал руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Болат Сериков.

Как он отметил, в ликвидации тления задействованы 20 сотрудников и 4 единицы техники противопожарной части, 12 человек и 10 единиц техники компании «ATK QYZMET».