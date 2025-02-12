Новый обводной канал предотвратит подтопления

В настоящий момент идет разработка проектно-сметной документации, геодезические исследования, расчистка русел стариц. После завершения проект­ных работ начнется строи­тельство примыкания канала к реке Ишим, что станет важным этапом защиты городской территории от паводков.

На рабочем совещании под председательством акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова также обсуж­дался ход подготовки к весеннему половодью. В селекторном режиме заслушаны доклады руководителей ДЧС, Казгидромета и акимов районов.

– Вопрос паводка – один из самых серьезных для региона. Наша задача – не допустить пов­торения прошлогоднего сценария, – подчеркнул глава облас­ти. – Подготовительные работы не прекращаются даже зимой.

С учетом опыта прошлого года реализуются новые превентивные меры. В рамках плана инженерных работ, включающего 109 мероприятий, уже укреплены восемь защитных дамб, возведены и усилены 80 км дамб и обвалований, установлены 108 водопропускных труб и тюбингов на автодорогах, углуб­лены 10 км водоотводных арыков и каналов, расчищены 4 км русел малых рек, очищены и отремонтированы 214 км ливневой канализации, завершается реконструкция насосной станции первого подъема. Запланированы профилактические взрывные работы на 49 участках реки Есиль и малых рек в Петропавловске для избежания ледяных заторов и обеспечения беспрепятственного прохождения талых вод.

– Государственные органы работают в усиленном режиме, особенно в вопросах заготовки инертных материалов, мешкотары и специализированной техники. Важно учитывать рекомендации местных жителей, – отметил глава региона.

Между тем перед 15 подрядными организациями, построив­шими в СКО жилье для пострадавших от паводка 2024 года, погашен, наконец, долг в 421 млн тенге. Проблема была в том, что, несмотря на сдачу домов еще в октябре, строители получили в срок лишь малую часть причи­тающихся средств от корпоративного фонда Qyzyljar Asar. На заседании Совета по защите прав предпринимателей указывалось, что причиной задержки стали бюрократические проволочки. Представители строительных компаний предоставили все необходимые документы в конце года, однако фонд не платил, ссылаясь на отсутствие электронных счетов-фактур.

После вмешательства Палаты предпринимателей и прокуратуры решение нашлось быстро. Совет по защите прав предпринимателей рекомендовал подрядчикам проверить и донести недостающие документы, а фонду – в течение недели рассчитаться с долгами. В итоге все выплаты были произведены в полном объеме.