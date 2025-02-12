Новый обводной канал предотвратит подтопления
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Петропавловск готовится к весеннему паводку. Одним из ключевых решений, принятых местными властями, стало строительство обводного канала вокруг Петропавловского гидроузла, который позволит значительно снизить риск подтоплений. Как пояснил аким города Серик Мухамедиев на своей странице в Instagram, во время весенних паводков гидротехническое сооружение становится местом основного подпора воды, что приводит к затоплению ряда микрорайонов. Новый обводной канал увеличит пропускную способность реки, позволяя заблаговременно сбрасывать паводковые воды.