Новый обводной канал предотвратит подтопления

Паводки
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Петропавловск готовится­ к весеннему паводку. Одним из ключевых решений, принятых местными властями, стало строительство обводного канала вокруг Петропавловского гидроузла, который позволит значительно снизить риск подтоплений. Как пояснил аким города Серик Мухамедиев на своей странице в Instagram, во время весенних паводков гид­ротехническое сооружение становится местом основного подпора воды, что приводит к затоплению ряда микрорайонов. Новый обводной канал увеличит пропускную способность реки, позволяя заблаговременно сбрасывать паводковые воды.

фото акимата СКО

В настоящий момент идет разработка проектно-сметной документации, геодезические исследования, расчистка русел стариц. После завершения проект­ных работ начнется строи­тельство примыкания канала к реке Ишим, что станет важным этапом защиты городской территории от паводков.

На рабочем совещании под председательством акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова также обсуж­дался ход подготовки к весеннему половодью. В селекторном режиме заслушаны доклады руководителей ДЧС, Казгидромета и акимов районов.

– Вопрос паводка – один из самых серьезных для региона. Наша задача – не допустить пов­торения прошлогоднего сценария, – подчеркнул глава облас­ти. – Подготовительные работы не прекращаются даже зимой.

С учетом опыта прошлого года реализуются новые превентивные меры. В рамках плана инженерных работ, включающего 109 мероприятий, уже укреплены восемь защитных дамб, возведены и усилены 80 км дамб и обвалований, установлены 108 водопропускных труб и тюбингов на автодорогах, углуб­лены 10 км водоотводных арыков и каналов, расчищены 4 км русел малых рек, очищены и отремонтированы 214 км ливневой канализации, завершается реконструкция насосной станции первого подъема. Запланированы профилактические взрывные работы на 49 участках реки Есиль и малых рек в Петропавловске для избежания ледяных заторов и обеспечения беспрепятственного прохождения талых вод.

– Государственные органы работают в усиленном режиме, особенно в вопросах заготовки инертных материалов, мешкотары и специализированной техники. Важно учитывать рекомендации местных жителей, – отметил глава региона.

Между тем перед 15 подрядными организациями, построив­шими в СКО жилье для пострадавших от паводка 2024 года, погашен, наконец, долг в 421 млн тенге. Проблема была в том, что, несмотря на сдачу домов еще в октябре, строители получили в срок лишь малую часть причи­тающихся средств от корпоративного фонда Qyzyljar Asar. На заседании Совета по защите прав предпринимателей указывалось, что причиной задержки стали бюрократические проволочки. Представители строительных компаний предоставили все необходимые документы в конце года, однако фонд не платил, ссылаясь на отсутствие электронных счетов-фактур.

После вмешательства Палаты предпринимателей и прокуратуры решение нашлось быстро. Совет по защите прав предпринимателей рекомендовал подрядчикам проверить и донести недостающие документы, а фонду – в течение недели рассчитаться с долгами. В итоге все выплаты были произведены в полном объеме.

#подготовка #паводки #Петропавлвоск

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