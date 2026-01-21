Новый опасный штамм оспы обезьян обнаружили в Индии

Здравоохранение,В мире
95
Айман Аманжолова
корреспондент

В индийском штате Керала обнаружен новый вирус, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«В штате Керала обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян. Проведённое генетическое исследование показало, что его распространение связано с поездками за рубеж и передаётся от человека к человеку», - говорится в статье газеты Navbharat Times.

Полученные данные стали результатом совместного исследования, проведенного специалистами Индийского совета медицинских исследований (ICMR), института вирусологии и ряда диагностических лабораторий.

Они установили, что речь идёт о ранее обнаруженном в Африке штамме Clade Ib, который отличается высокой вирулентностью и легко передаётся от человека к человеку. Также установлено, что из 10 пациентов с подтвержденным диагнозом 9 ранее совершили поездки за рубеж.

По данным ВОЗ, в период с 1 января по 30 июня 2025 года в мире было зарегистрировано 30 022 случая заболевания и 119 смертей в 79 странах, в основном в Африке. Демократическая Республика Конго является наиболее пострадавшей страной с 13 927 случаями и 42 смертельными исходами с января, за ней следует Уганда с 6 230 случаями и 35 смертельными исходами, затем Сьерра-Леоне с 4 876 случаями и 42 смертельными исходами.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

 

#Индия #вирус #оспа

Популярное

Все
Пространство открытого и ответственного диалога
Горводоканал все же наказали
Определился состав на Олимпиаду
«Шахтер» намерен вернуться в Премьер-лигу
Ответ актуальным запросам современности
Усилили тренерский штаб
От Мельбурна до Астаны
Диалог на языке символов
Снег, камера – «Мотор!»
Возвращенная государству земля – это новые возможности для сельчан
Макинцы готовятся к новосельям
В Алматы вернулась «Летучая мышь»
Низкий поклон героям
Грандиозные поединки
Театр нового формата
Курсанты покорили пик
К спортивной биографии добавил армейскую
Бой начинается задолго до первого выстрела
Логичное продолжение политической модернизации
Вся история стройки – в одном документе
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
Сюрприз на церемонии присяги
Ждем успеха от «Торпедо»
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Двенадцать друзей в одном строю
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
В отдаленном ауле – новая школа
«Кайсар» метит в призеры?
Четвертый проигрыш подряд
В селе – новая школа
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Мощные наводнения парализовали Тунис
Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизне…
Скончался бодибилдер по прозвищу «бразильский Папай»
«Вся страна взлетит на воздух» – Трамп пригрозил стереть Ир…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]