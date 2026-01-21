В индийском штате Керала обнаружен новый вирус, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
«В штате Керала обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян. Проведённое генетическое исследование показало, что его распространение связано с поездками за рубеж и передаётся от человека к человеку», - говорится в статье газеты Navbharat Times.
Полученные данные стали результатом совместного исследования, проведенного специалистами Индийского совета медицинских исследований (ICMR), института вирусологии и ряда диагностических лабораторий.
Они установили, что речь идёт о ранее обнаруженном в Африке штамме Clade Ib, который отличается высокой вирулентностью и легко передаётся от человека к человеку. Также установлено, что из 10 пациентов с подтвержденным диагнозом 9 ранее совершили поездки за рубеж.
По данным ВОЗ, в период с 1 января по 30 июня 2025 года в мире было зарегистрировано 30 022 случая заболевания и 119 смертей в 79 странах, в основном в Африке. Демократическая Республика Конго является наиболее пострадавшей страной с 13 927 случаями и 42 смертельными исходами с января, за ней следует Уганда с 6 230 случаями и 35 смертельными исходами, затем Сьерра-Леоне с 4 876 случаями и 42 смертельными исходами.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.