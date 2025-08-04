Фото: ВАП

В Казахстане разработан и принят новый регламент возврата средств Национального фонда РК, если они были использованы не по назначению или не потрачены в течение отчетного года, сообщает Kazpravda.kz



Ранее ВАП проверила эффективность целевых трансфертов, выделенных из Нацфонда в период с 2019 по 2021 годы. По итогам Правительству РК было рекомендовано: закрепить правила возврата средств, если они были направлены не по разрешенным направлениям; внести изменения в одно из постановлений, чтобы уточнить сроки и порядок возврата неиспользованных средств; разработать механизм возврата средств, выданных в виде бюджетных кредитов и облигационных займов, чтобы исключить их повторное использование после целевого применения.

В результате необходимые поправки были внесены в Бюджетный кодекс. Принято новое постановление Правительства от 2 июля текущего года, которое обновляет правила работы с Нацфондом.

Кроме того, Минфин также издал ряд приказов на 2025 год, в том числе:

о правилах исполнения бюджета и его кассового обслуживания;

о процедурах казначейского исполнения и учета;

о Единой бюджетной классификации;

о распределении поступлений бюджета между разными уровнями бюджетов, счетами Нацфонда, внебюджетными фондами и бюджетами стран ЕАЭС.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание вопросам эффективного использования ресурсов Национального фонда республики. Так, по поручению Президента в текущем году была возобновлена работа Комиссии по мониторингу расходования средств, выделенных из Нацфонда. В настоящее время она функционирует при Высшей аудиторской палате. Формат деятельности и состав Комиссии были обновлены с учетом актуальных задач, поставленных Главой государства.