Общество
Новый праздник появился в Казахстане
Екатерина Елисеева
В Казахстане утвердили новый праздник - День Абая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Сообщается, что в соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года "О праздниках в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:

"Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" следующее дополнение: перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением: дополнить пунктом 22-1 следующего содержания: "22-1. День Абая – 10 августа", – говорится в документе.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июля
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
Худший продукт на завтрак назвал врач
Пришёл продать телефон: алматинец скончался после конфликта на рынке
Премьер: Курбан айт призывает мусульман к единству и миру
Задержан подозреваемый в смертельной потасовке на алматинском рынке "Алтын Орда"
Грабитель выбил зубы и отобрал телефон у прохожего в Нур-Султане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Токаев дал поручения по повышению уровня жизни жителей Алматы
Татарский сабантуй проходит в Нур-Султане
Почему жители аргентинского города Росарио многое знают о Казахстане
КТЖ потребовала от арендатора судна "Жибек Жолы" прояснить ситуацию с перевозкой зерна из Украины
Пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе приостановили работу
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 июля
"Следим за ситуацией" – министр информации прокомментировал инцидент с алматинским журналистом
Режим открытого неба продлят в 12 аэропортах Казахстана
Новый заместитель руководителя назначен в Бюро национальной статистики
Гизат Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей совбезов стран ОТГ
Мажит Шарипов покидает пост главы Казатомпрома
До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди

Читайте также

Правительство , Общество
Премьер: Курбан айт призывает мусульман к единству и миру
Общество
Мошенник брал деньги "за ремонт" у жителей Алматы
Правительство , Общество
Вице-премьер обратился к молодежи Алматы
Правительство , Общество
Более двух часов вёл прием граждан вице-премьер в приемной …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]