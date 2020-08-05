Новый праздник появился в Казахстане

В Казахстане утвердили новый праздник - День Абая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Сообщается, что в соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года "О праздниках в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:
"Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" следующее дополнение: перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением: дополнить пунктом 22-1 следующего содержания: "22-1. День Абая – 10 августа", – говорится в документе.