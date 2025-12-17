Госкорпорация «Правительство для граждан» запустила новый сервис по оформлению электронной доверенности в мобильном приложении «ЦОН», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях развития цифровизации госуслуг и повышения их доступности для граждан, НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» внедрило новый цифровой сервис «Оформление доверенности» в мобильное приложение «ЦОН».

Данный сервис позволяет гражданам оформлять электронные доверенности для получения государственных услуг в специализированных ЦОН (получение готовых документов, регистрация и снятие с учета ТС, замена/дубликат техпаспорта и госномера ТС). Процесс полностью осуществляется в онлайн-формате и занимает всего несколько минут. Для подписания используется электронная цифровая подпись, что гарантирует юридическую силу оформленного документа и обеспечивает защиту персональных данных.

«Запуск этого сервиса является важным шагом в развитии цифровой экосистемы государственных услуг. Он делает получение необходимых документов более быстрым, безопасным и удобным, а также снижает вероятность мошеннических схем и вмешательства третьих лиц», – подчеркнул председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев.

Применение электронной доверенности исключает необходимость передачи документов третьим лицам и минимизирует риски недобросовестных действий. Прямое взаимодействие с государственными информационными системами обеспечивает достоверность, актуальность и автоматическую проверку данных.

Для пользования сервисом необходимо авторизоваться в мобильном приложении «ЦОН» (доступно в App Store и Google Play) по ИИН и номеру телефона.

Стоимость услуги составляет 500 тенге за оформление одной доверенности.