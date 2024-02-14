Новый шпиль Нотр-Дама открыли спустя пять лет после пожара

В мире
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Айман Аманжолова
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В соборе Парижской Богоматери идет процесс реконструкции, и как ожидается, он вновь откроется в декабре 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Российскую Газету

Фото: tvk6.ru

Во вторник были демонтированы строительные леса, окружающие вершину собора Парижской Богоматери, что стало важной вехой в возрождении парижской достопримечательности. Взору горожан и туристов впервые открылся новый шпиль собора, украшенный золотым петухом и крестом.

Знаменитое сооружение пострадало от пожара в апреле 2019 года, в результате чего оно пришло в крайне плачевное состояние. Новый шпиль является последней вехой в восстановлении былой славы собора. В декабре на вершине шпиля был установлен новый золотой петух в образе феникса с пылающими перьями, символизирующий устойчивость и обновление, что ознаменовало возрождение собора из пепла. Другие усилия по реставрации включают установку системы противопожарного охлаждения под крышей собора и воссоздание оригинального креста.

В Нотр-Даме идет процесс реконструкции, и как ожидается, он вновь откроется в декабре 2024 года. Собор не будет открыт для публики во время Парижских Олимпийских игр в июле и августе, когда город примет миллионы туристов. Большая часть собора по-прежнему окружена строительными лесами, на демонтаж которых могут уйти недели, если не месяцы. По словам чиновников, один только шпиль был защищен примерно 70 тысячами кусков строительных лесов общей массой 600 тонн.

Реставрация искалеченного памятника, который когда-то был главной туристической достопримечательностью Парижа, произошла после разрушительного пожара пятилетней давности, приведшего к обрушению главного шпиля сооружения.

Напомним, вечером 15 апреля 2019 года  в соборе Парижской Богоматери вспыхнул сильный пожар. Огонь уничтожил шпиль собора, часы и большую часть кровли. Во вторник утром пожар удалось полностью потушить. Пожарные будут дежурить на месте возгорания еще двое суток. Прокуратура Парижа не увидела улик умышленного поджога.

Французские власти и бизнесмены уже пообещали выделить сотни миллионов евро на восстановление собора.

#Франция #пожар #Париж #реконструкция #НотрДам #собор

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