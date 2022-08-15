«Новый» старый CОVID

В настоящее время клиническое течение CОVID-19 изменилось и отличается от той формы, которая была в начале пандемии.

Прежде всего при инфицировании штаммом «омикрон», который превалирует в нашей стране, от 2 до 4 дней сократился инкубационный период. Заболевание может начинаться с повышения температуры тела либо без повышения, характерна выраженная общая слабость, головная боль, возможны потливость, ломота в теле, першение и боль в горле при глотании, заложенность носа, редкий сухой кашель, звон в ушах, нарушение слуха, у отдельных больных диарея.

– Стоит отметить, что если ранее определяющими критериями тяжести являлись признаки дыхательной недостаточности, обусловленные пневмонией, то сегодня тяжесть состояния у пациентов может быть обусловлена симптомами интоксикации, полиорганностью поражения, систем­ностью воспаления, развитием осложнений, тя­жестью сочетанных и сопутствующих заболеваний, – сообщила главный внештатный инфекционист МЗ РК Бахыт Кошерова на брифинге в СЦК при Президенте РК.

Развитие среднетяжелого и тяжелого течения заболевания может быть без поражения легких за счет синдрома интоксикации, сосудистых и водно-электролитных и других нарушений. И только врач может определить степень тяжести заболевания.

Как отметила главный внештатный детский инфекционист МЗ РК Динагуль Баешева, если в первую волну заболевания превалировали дети в возрасте от 5 до 12 лет, то сейчас наблюдается равномерное распределение заболеваемости среди всех возрастных групп, что свидетельствует о внутрисемейном распространении вируса.

– За 11 дней августа частота госпитализации среди детей с заболеваемостью КВИ снизилась на 29,8%. На стационарном лечении находятся 308 детей. Из них шесть новорожденных со средней степенью тяжести и 302 ребенка от 28 дней жизни до 18 лет, – сообщила эксперт.

По информации заместителя руководителя по инфекционной службе Многопрофильного медицинского центра города Нур-Султана Татьяны Цечоевой, тяжесть состояния пациентов, находящихся в реанимациях и нуждающихся в интенсивной терапии, определяется не тяжестью течения коронавирусной инфекции, а сопутствующими заболевания­ми. Это поражения сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, злокачественные новообразования, системные заболевания, иммунодефицитные состояния.

Эксперты рекомендовали не забывать о соблюдении основных мер предосторожности для защиты от КВИ: социальной дистанции, ношении масок. Также необходимо воздержаться от посещения массовых мероприятий. А самой главной защитой от КВИ продолжает оставаться вакцинация.