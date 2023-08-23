Новый температурный рекорд зафиксирован во Франции

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В некоторых регионах Франции жара достигла 43 градусов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: kazpravda.kz

Во Франции поставлен новый температурный рекорд, вторник стал самым жарким днем во второй половине августа в истории, сообщила Национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" на своей странице в соцсети Х.

"Национальный термический индекс, введенный в 1947 году, во вторник достиг 27,1 градуса - никогда прежде не зарегистрированного после 15 августа уровня температур", - сообщила она.

Предыдущий рекорд был поставлен в понедельник, индекс составил 26,63 градуса. Средние национальные температуры поднимались выше лишь 24 раза за всю историю метеорологических измерений, но никогда такая жара не была отмечена во второй половине августа, сообщает метеослужба.

В среду 19 из 96 департаментов Франции присвоен наивысший, "красный", уровень климатической опасности, еще в 37 он находится на среднем, "оранжевом", уровне.

Рекордные температуры уже были отмечены в Тулузе (42 градуса), департаментах Воклюз (42,7 градуса) и Од (42,5 градуса) на юге страны. На Лазурном берегу температуры ночью не опустились ниже 30 градусов.

В департаменте Дром, где метеорологи зафиксировали жару в 43,5 градуса, декретом префектуры до нового распоряжения запретили все спортивные мероприятия, а все культурные мероприятия и концерты разрешили начинать лишь после 6 часов вечера.

Как отметила премьер-министр Франции Элизабет Борн в эфире радиостанции France Bleu, на фоне климатических изменений "необходимо готовиться к повторяющимся эпизодам жары". Она сообщила, что правительство ускорит работу по улучшению термоизоляции зданий, в особенности, в условиях плотной городской застройки. Министр сообщила при этом, что число обращений в больницы страны не увеличилось на фоне рекордно высоких температур.

"Красный" статус означает, что регион переживает "исключительный эпизод жары, отличающейся интенсивностью, длительностью и географической протяженностью", что представляет риск для здоровья граждан вплоть до риска повышенной смертности, а также иные последствия в виде засухи, перебоев с питьевой водой и так далее.

Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественные обстоятельства - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Смена фаз течений повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.

#Франция #рекорд #климат #жара

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