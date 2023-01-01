Новый уровень единства

Здесь хочется отметить несколько моментов.

После январских событий и на фоне эскалации международной напряженности в обществе сформировался определенный запрос на консолидацию. И этот запрос получил выражение в ходе июньского референдума, итоги которого в политическом плане зафиксировали новый уровень и новое наполнение гражданского единения в стране.

В свою очередь результаты президентских выборов, состоявшихся в ноябре, показали, что у общества и государства есть единое понимание дальнейших перспектив развития страны. Поэтому одним из главных политических итогов 2022-го является то, что власти удалось поддержать и вывести на определенный новый уровень общест­венную консолидацию.

2022-й однозначно можно назвать и годом всесторонних реформ. Президент дважды выступил с посланиями, в которых инициировал кардинальные преобразования в общественно-политической и социально-экономической сферах. В результате была запущена масштабная прог­рамма политической модернизации, проведена конституцион­ная реформа, начат процесс демонополизации и структурной перестройки экономики, созданы три новые области.

Все эти реформы создают импульс для дальнейшего движения вперед. И поэтому можно сказать, что президентские реформы 2022-го продолжат определять политическую повестку и 2023 года.

В ушедшем году началась некоторая трансформация общест­венного поля. В общественно-политической жизни страны появились новые лица, заявили о себе новые движения и объединения, в том числе партии. А созыв первого Национального курултая вывел общенациональный диалог на новый институциональный уровень.

В 2022 году Казахстан также вел проактивную внешнюю политику. Несмотря на возникавшие сложные геополитические обстоятельства, наша страна продолжила проводить выверенный, но при этом динамичный внешнеполитический курс. Мы развивали взаимовыгодное сотрудничество со всеми своими ключевыми партнерами.

Визиты Президента в Китай, Россию, Турцию, ОАЭ, Иран, Катар, Саудовскую Аравию, Азербайджан, Францию и Узбекистан придали новое содержание многовекторной внешней политике нашей страны в условиях глобальной турбулент­ности. Знаковыми стали первый с начала пандемии зарубежный визит в Казахстан Председателя КНР Си Цзиньпина, а также апос­тольский визит Папы Римского Франциска.

Для экспертного сообщества 2022 год запомнится также началом дискуссий вокруг поиска новой системы базовых общественных ценностей. Для укоренения в обществе новой ценностной матрицы государство целенаправленно начало продвижение идеологии труда и солидарности, культа образования, бережного отношения к природе.

Пожалуй, одной из самых удачных идеологических инициатив 2022-го, получивших общественное одобрение, стало возвращение Дня Республики в качестве главного национального праздника, олицетворяющего нашу современную государственность.

Таким образом, подводя итоги года, можно сказать, что он запомнится преодолением множества беспрецедент­ных вызовов для нашей государст­венности и началом всесторонней модернизации страны.