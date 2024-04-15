Новый закон является основой для дальнейших изменений общественных отношений - депутат

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Сенатор Бибигуль Аккужина прокомментировала подписанные президентом поправки по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

Фото: gov.kz

Она отметила, что этому предшествовала большая подготовительная работа на всех уровнях государственного управления, был привлечен потенциал институтов гражданского общества.

По инициативе президента с 2019 года ужесточена уголовная ответственность за преступления против половой неприкосновенности женщин и детей, торговлю людьми. Сформированы специальные подразделения по защите женщин от насилия в структуре МВД. В 2021 году увеличена их штатная численность до 256 единиц. Такие должности теперь имеются в каждом городском и районном органе полиции. Введена также специализация следователей-женщин по расследованию насильственных преступлений сексуального характера в отношении женщин и несовершеннолетних.

В 2023 году главой государства поручено ужесточить наказание за любые проявления семейно-бытового насилия. Данное поручение было заложено в План действий в области прав человека и верховенства закона, утвержденного 8 декабря 2023 года указом президента.

«Таким образом, криминализация домашнего насилия является исполнением поручений президента об усилении ответственности за любые проявления насилия в отношении женщин и детей. Ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие было одним из ключевых пунктов предвыборной программы президента об усилении противодействия семейно-бытовому насилию полностью выполнено», - говорит она.

Сенатор напомнила, что поправки в закон широко обсуждались в обществе и СМИ. На заседаниях Сената принимали участие представители НПО, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте, Национального центра по правам человека и Уполномоченный по правам ребенка.

«В целом, все поправки носят прежде всего фундаментальный характер, поскольку затрагивают широкий спектр вопросов, в том числе криминализацию пропаганды самоубийства как общественно опасного деяния. Они станут основой для формирования в сознании граждан новой модели общественных отношений, где во главу угла будут поставлены права человека, будет признаваться достоинство отдельной личности. Эти нормы разрушат архаичные устои и традиции и впоследствии снизят криминальную активность агрессоров в сфере семейных и общественных отношений. Не секрет, что проблема семейно-бытового насилия стала одной из наиболее широко обсуждаемых общественных проблем. Новый закон содержит институциональные нормы и упоминания о насилии в отношении женщин и детей в общественной и частной жизни, является основой для дальнейших изменений семейно-бытовых и общественных отношений», - подчеркнула депутат.

По ее словам, документ направлен на признание достоинства человека, всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод гражданина. Он криминализирует побои и умышленное причинение даже легкого вреда здоровью в сфере семейно-бытовых отношений. То есть, закон исключает возможность лицам, совершившим любое опасное деяние, связанное с насилием в отношении женщин и детей, избежать полноты ответственности за совершенное им преступление.

По задумке, такое изменение должно в конечном счете разрешить проблему виктимизации в семьях и существенно улучшить положение жертв бытового насилия. Законодателем определены соразмерные ожиданиям общества виды наказаний. Более строгое уголовное наказание – эффективный способ предотвращения преступлений и защиты общества от опасных преступников, считает она.

На предотвращение преступлений нацелены законодательные новшества, направленные на укрепление института семьи, обеспечение безопасности детей, создание Центров поддержки семьи, функционирование контакт-центра «111» по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей.

«Во время обсуждения этих законопроектов, некоторые активисты начали распространять непроверенную информацию о том, что «родитель может лишиться родительских прав за повышение голоса на ребенка, за оскорбление ребенка, либо за низкий бюджет семьи».

Спикер сената Маулен Ашимбаев дал исчерпывающее опровержение по данному вопросу. В законе нет норм, из-за которых власти будут отбирать детей у казахстанцев», - отмечает сенатор. 

Важно понимать, продолжила она, что в целом, дух закона имеет не карательный, а превентивный характер. Кроме того, внесенные поправки призваны сформировать правовое сознание у детей. Введение административной ответственности за буллинг и киббербулинг несовершеннолетнего формирует механизм противостояния этому социальному злу.

Ожидаемые результаты закона: усиление защиты прав женщин и безопасности детей, усиление защиты детей от сексуального насилия, снижение случаев самоубийства и приставаний сексуального характера, улучшение условий для семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, улучшение качества специальных социальных услуг, укрепление института брака и семьи, резюмировала Бибигуль Аккужина.

#закон #безопасность #защита прав женщин #Деи

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