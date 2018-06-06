Новый "Золотой человек" найден в Актюбинской области

Уникальное захоронение эпохи гуннов было обнаружено во время строительных работ на песчаном карьере Георгиевка близ Актобе, сообщает портал Mgorod.kz.
Могильник датируется приблизительно 2-4 веком нашей эры. Наткнулись на редчайшую находку обычные строители. Они добывают там песок. Как рассказывают рабочие, во время работы они вдруг заметили странный скелет. Но сначала решили, что это останки животного. Но когда выкатилась человеческая голова, люди остолбенели.
"Мы вообще сразу и не поняли, – рассказывает строитель Бахыт Данат. – Сначал смотим, какие-то кости. Ну подумали, это останки животного. Погрузчик остановил работу, и вдруг выкатывается человеческая голова! А дальше начали сыпаться блестящие золотые украшения. Мы сразу всю территорию оцепили, вызвали 102".
Кроме того, было обнаружено захоронение лошади. Сейчас все эти находки находятся в Актюбинском областном музее. А на карьере уже работают археологи. Специалисты пока не торопят события. Ждут экспертизы, которая подтвердит их догадки. Предположительно, это погребение гуннского воина, которого захоронили вместе со своим конем. А блестящие украшения, скорее всего, говорят историки, золотая одежда усопшего. Но точно это будет известно только после алматинской экспертизы.
"Это захоронение известного человека. Найдены очень ценные материалы, – рассказывает директор музея Мейрам Дуйсенгали. – Пока не можем точно утверждать, что украшения сделаны из золота, но есть такие предположения. Уникальность находки еще и в том, что в актюбинской области впервые обнаружено захоронение гуннов".
