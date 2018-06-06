Новый "Золотой человек" найден в Актюбинской области

Фото mgorod.kz
Уникальное захоронение эпохи гуннов было обнаружено во время строительных работ на песчаном карьере Георгиевка близ Актобе, сообщает портал Mgorod.kz.    

Могильник датируется приблизительно 2-4 веком нашей эры. Наткнулись на редчайшую находку обычные строители. Они добывают там песок. Как рассказывают рабочие, во время работы они вдруг заметили странный скелет. Но сначала решили, что это останки животного. Но когда выкатилась человеческая голова, люди остолбенели.

"Мы вообще сразу и не поняли, – рассказывает строитель Бахыт Данат. – Сначал смотим, какие-то кости. Ну подумали, это останки животного. Погрузчик остановил работу, и вдруг выкатывается человеческая голова! А дальше начали сыпаться блестящие золотые украшения. Мы сразу всю территорию оцепили, вызвали 102".

Кроме того, было обнаружено захоронение лошади. Сейчас все эти находки находятся в Актюбинском областном музее. А на карьере уже работают археологи. Специалисты пока не торопят события. Ждут экспертизы, которая подтвердит их догадки. Предположительно, это погребение гуннского воина, которого захоронили вместе со своим конем. А блестящие украшения, скорее всего, говорят историки, золотая одежда усопшего. Но точно это будет известно только после алматинской экспертизы.

"Это захоронение известного человека. Найдены очень ценные материалы, – рассказывает директор музея Мейрам Дуйсенгали. – Пока не можем точно утверждать, что украшения сделаны из золота, но есть такие предположения. Уникальность находки еще и в том, что в актюбинской области впервые обнаружено захоронение гуннов".

Популярное

Все
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Места больше нет: в Афинах начнут бороться с наплывом туристов
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Над городом плывет шашлычный дым
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области
К проактивному реагированию на киберугрозы
Мощное землетрясение произошло в Японии
Четыре медали завоевали казахстанские таеквондисты на турнире в Испании
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

На побережье озера Алаколь открыли универсальное спасательн…
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тыся…
Участковый на селе – опора
Ответственное и осознанное участие

