Ножевое ранение получил подросток в потасовке в Арысе

В Арысе подросток получил ножевое ранение в ходе потасовки со сверстниками, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.
"15 января в дежурную часть Арысского РОП поступило сообщение о том, что в больницу с колющим ранением доставлен несовершеннолетний. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что в этот день около полуночи на одной из улиц города Арысь между подростками произошла ссора, которая переросла в потасовку. В результате один из них нанес колющее ранение своему сверстнику", - говорится в сообщении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого и водворили в ИВС. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье "Покушение на убийство" УК РК.
"Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. В тот же день в Арысском районе состоялось экстренное совещание с участием акимата, полиции, представителей образования, директоров школ и других заинтересованных организаций, где был рассмотрен данный случай. Участники совещания пришли к общему мнению, что необходимо усилить совместные профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, а также недопустимости нахождения подростков вне дома в ночное время", – дополнили в пресс-службе ДП.
Напомним, за нахождение детей вне дома в ночное время без сопровождения законных представителей предусмотрена административная ответственность в соответствии с законодательством РК. В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют родителям быть внимательными к своим детям и не оставлять их без присмотра.