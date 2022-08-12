Нур-Султан покинул "жёлтую" зону по коронавирусу

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК представила матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 августа, передает Kazpravda.kz.

Так, согласно обновленным данным, в «зеленой» зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

В «желтой» и «красной» зонах не осталось ни одного региона.

Напомним, в «желтую» зону Нур-Султан перешёл 21 июля.