Нур-Султан перешел в "желтую" зону по коронавирусу

Представлена матрица эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 21 июля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне нет регионов.

В «желтой» зоне: город Нур-Султан.

В «зеленой» зоне: города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.

Главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге в акимате рассказала, какие штаммы коронавируса циркулируют в городе, и чем они опасны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Напомним, вчера главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова заявила, что эпидемиологическая ситуация в городе ухудшилась и столица может перейти в «желтую» зону по коронавирусу. Она рассказала, какие ограничения могут ввести в городе при переходе в «желтую» зону.