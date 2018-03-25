Политика
Нурсултан Назарбаев пригласил наследного принца Абу-Даби в Казахстан
В ходе официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Президент РК Нурсултан Назарбаев встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном и пригласил его посетить Казахстан с официальным визитом, передает Kazpravda.kz.

Как сообщила пресс-служба Президента РК, после церемонии встречи Нурсултан Назарбаев провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном в расширенном составе.

"Символично, что мой визит проходит в год 100-летия основателя Объединенных Арабских Эмиратов шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна. Я имел честь быть знакомым с Вашим отцом", – сказал Нурсултан Назарбаев наследному принцу.

Глава государства отметил, что братские отношения и плодотворные встречи дают новый импульс развитию отношений между двумя странами.

"Благодаря реализации взаимных договоренностей только в 2017 году торговля выросла в 2 раза – с 374 до 643 млн долларов, а с 2015 года – в 6 раз", – подчеркнул Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на позитивный эффект введения безвизового режима между странами и отметил, что стороны заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества в области защиты инвестиций, космических технологий, гидроэнергетики, нефтехимии, сельского хозяйства и цифровизации.

В завершение Президент Казахстана передал приветствие Президенту ОАЭ шейху Халифе бен Заиду Аль Нахаяну и пригласил наследного принца Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна посетить Казахстан с официальным визитом.

В свою очередь Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поблагодарил Нурсултана Назарбаева за принятие приглашения совершить официальный визит.

"От себя лично и от имени своего народа разрешите поприветствовать Вас на земле Объединенных Арабских Эмиратов. Я надеюсь, что Ваш визит будет успешным. Сегодня мы подпишем пакет важных двусторонних документов. Со своей стороны, я выражаю готовность к всестороннему сотрудничеству", – сказал Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.

В ходе официального визита между сторонами были подписаны следующие двусторонние документы:

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций;

Меморандум об основных условиях сотрудничества в отношении строительства интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (производство полиэтилена);

Меморандум о взаимопонимании относительно выкупа/приобретения доли участия в заводе по производству полипропилена в Атырауской области;

Рамочное соглашение об основных принципах приобретения 49% акций акционерного общества специальной экономической зоны "Морпорт Актау";

Рамочное соглашение об основных принципах участия DP World в капитале акционерного общества "Управляющая компания специальной экономической зоны "Хоргос – Восточные ворота";

Договор об участии во Всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае.

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