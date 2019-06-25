Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев призвал всех казахстанцев не оставаться равнодушными к трагедии в Арыси, передает Kazpravda.kz
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"В эти дни абсолютно все казахстанцы сопереживают жителям города Арыс. Н.Назарбаев обеспокоен судьбой людей, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия", – написал пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай в Twitter.
"С целью оказания помощи Елбасы и сотрудники Канцелярии Первого Президента перечислили свой однодневный заработок в соответствующий фонд. Нурсултан Назарбаев призвал всех казахстанцев не оставаться равнодушными к случившейся трагедии и беде наших граждан", – отметил он.
Напомним, 24 июня прогремел взрыв в воинской части города Арысь
Туркестанской области. Под руководством акима области Умирзака Шукеева была создана оперативная группа, которая ведет соответствующую работу в городе.
Президент поручил
министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов, а также обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов.
В ДЧС Туркестанской области заявили, что проводятся пожарные и эвакуационные
работы. Кроме того, устанавливается информация о пострадавших
.
Позже Министерство обороны Казахстана сделало официальное заявление
по поводу взрыва на складе воинской части в населенном пункте Арысь Туркестанской области.
Полиция взяла безопасность и порядок в городе под контроль
. Эвакуированных людей размещают
в нескольких пунктах в Шымкенте.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел
в Арысь, чтобы лично ознакомиться с ситуацией после ЧП.
Позднее об оперативной обстановке в городе подробно рассказали аким Туркестанской области Умирзак Шукеев
и министр обороны РК Нурлан Ермекбаев
.
Глава государства встретился
с эвакуированными жителями Арыси, осмотрел
жилые дома и административные объекты, наиболее пострадавшие от взрывов на складе боеприпасов, а также поручил
принять первоочередные меры по обеспечению оперативного размещения граждан, потерявших жилье, и оказанию всесторонней помощи пострадавшим, в том числе медицинской.
Позднее сообщили о том, что все пропавшие дети в результата взрывов в Арыси найдены
и переданы родителям.Контакты и реквизиты
, для желающих оказать помощь пострадавшим и эвакуированным жителям Арыси.