Нужен принцип справедливости и разумности

Общая боль

Охрана авторских прав, безусловно, важная статья в законодательстве любого демократического государства. Опровергать ее необходимость никто и не думает. Однако, когда неоднозначная трактовка закона становится поводом для создания в стране юридических агентств по массовому взысканию денег со СМИ и выставления судебных исков на сотни тысяч тенге, стоит задуматься о реальных перекосах.

Проблема предъявления средствам массовой информации чрезмерно высокого материального ущерба за нарушение авторских прав существует не первый год. Как правило, каждая редакция справляется с ней тихо, без огласки, не привлекая внимания.

Сценарий плюс-минус всегда один. Некий человек связывается с руководст­вом СМИ и объявляет о том, что оно, дескать, «незаконно использовало его работу без подписи». Редакция начинает активно поднимать записи, изучать контент.

За редчайшим исключением подпись действительно есть, однако автор утверждает, мол, контент взят не из первоисточника, а у тех, кто украл его ранее. И, что характерно, платить придется всем.

Как правило, убедившись в правомочности авторства, редакция приносит извинения и предлагает выплатить гонорар. И тут начинается самое интересное. При наивысшей цене в 50 тыс. тенге, к примеру, за профессиональный снимок «потерпевший» предлагает выплатить ему порядка 350 тыс. тенге за фото как минимум.

«Какой нахал», – подумаете вы. Но нет! Он просто юридически подкован и хорошо знаком с судебной практикой Казахстана по таким делам.

Сотни тысяч за снимок

Для понимания ситуации приведу несколько примеров уже вынесенных решений по гражданским искам, оглашенным только в этом году. В апреле за один использованный снимок без указания авторства межрайонный суд Астаны обязал редакцию выплатить фотографу компенсацию в размере 369 200 тенге.

Уже в мае этот же фотограф судился с другой редакцией. Там было заключено мировое соглашение, по которому СМИ обязалось выплатить ровно такую же сумму. Итог: только за два кадра – 738 400 тенге.

Немало, не правда ли, учитывая, что в данном случае речь не идет об упущенной выгоде или публикации с целью наживы? Еще больше удивляет то, что, например, моральные компенсации по уголовным делам в нашей стране, как правило, гораздо скромнее.

Были подобные слушания и в Алма­ты. Там истцом выступало не физическое лицо, а юридическое: ТОО представляло интересы потерпевшего и требовало взыскать с ответчика, некой местной редакции, 345 тыс. тенге за один неподписанный снимок. Суд согласился. Позже эта же организация, представляя интересы другого автора, взыскала со СМИ в Астане уже 738 400 тенге за фото. Помимо этого, суд присудил «нерадивой» редакции оплатить расходы на представительство (150 тыс. тенге) и судебные издерж­ки (30 643 тенге).

Самый крупный иск из тех, что попался нам на глаза, был подан в Атырау, тоже юридическим лицом, занимающимся защитой авторских прав. За использование в разные годы восьми фотографий, двух из которых дважды, суд присудил редакции выплатить автору 3 322 800 тенге.

Выглядит как программируемое нарушение

Важно сказать о содержании подобных снимков. Известно, что некоторые фотографы занимаются профессиональной продажей своих работ, которые они выставляют на специальных сайтах-витринах. Скачать их без ведома автора крайне затруднительно, поскольку кадры защищены водяными знаками, подписями, а иногда и запретом на скачивание.

Вот к этим фотографам вопросов нет. Мы сейчас не про такие фото. Судебные иски подаются на снимки, которые годами «гуляют» по разным сайтам в интернет-пространстве и абсолютно не выглядят как что-то имею­щее «почерк художника».

– Из тех, что я видел, это в основном снимки нейтрального характера. Такие используют редакции для, например, новостей про увеличение пособий или пенсий, коммунальные проблемы, налоги и прочее. Что-то без срока годности, подходящее под разные сферы, – рассказал директор одного из казахстанских изданий. – Также встречались снимки местнос­тей, достопримечательностей. Нам тоже «прилетела» претензия, что мы незаконно использовали шесть фотографий. Подняли архивы – это были новости пятилетней давности. Нашли: ссылки мы ставили, но, оказывается, не те. Стали искать исходники и... действительно нашли сайт этого автора, достаточно неприметный. Все кадры без водяных знаков, свободны для скачивания. В описании к фото он как бы просит за них на сайте в общей сложности порядка 300 тысяч тенге, по 50 тысяч за снимок. При этом в судебной претензии к нам он предъявил иск на 3,5 миллио­на! И насколько мне известно, у нас не очень большие шансы на то, что суд примет во внимание тот факт, что даже сам автор оценивал свои работы дешевле. Подобные иски просто удовлетворяют в полном объе­ме, за редким исключением.

Алматинский журналист-фрилансер рассказывает, что тоже столкнулась с подобной проблемой. Картинки к новостям брала в открытых источниках, всегда указывала их веб-адрес. А затем выяснилось, что некий фотограф подал в суд сразу на три редакции, с которыми она работает.

– Размещать фото для общего дос­тупа и затем требовать за них деньги – значит подорвать партнерские отношения со СМИ. Стоит отметить, что когда все болезненно выучили это правило, редакции ринулись приобретать подписки мировых фотохостингов, а не заключать договоры с такими фотографами. Если даже убрать финансовую составляющую (фотохостинги дешевле), вести переговоры с такими фотографами желания было мало. Поэтому, по моему скромному мнению, они лишь потеряли потенциальных клиентов, – рассказала журналист.

Есть и другие меры наказания

«Откуда у фотографов такие запросы?» – наверняка задастся вопросом уважае­мый читатель. Конечно же, из закона. Дело в том, что снимающим известно: в статье о нарушении авторских прав компенсация оценивается от 100 МРП и выше. Правда, в том же законе предусмот­рены и другие меры наказания. Однако почему-то наша судебная система наотрез отказывается их замечать.

Адвокат по претензионно-исковой работе Дидарлы Совет считает, что право авторства в Гражданском кодексе Республики Казахстан необходимо разделять по категориям. Ведь одно дело, когда человек украл чей-то многолетний труд, подписал его своим именем, продал тысячным тиражом. И совсем иное, если некто нашел в Интернете картинку и опубликовал у себя на странице, при этом указав адрес сайта, с которого скачал снимок.

– Согласно час­ти третьей статьи 963 Гражданского кодекса, «право признаваться автором результата интеллектуальной творческой деятельности (право авторства) является личным неимущественным правом и может принадлежать только лицу, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной творческой деятельности. Право авторства неотчуждаемо и непередаваемо», – приводит статью закона Дидарлы Совет. – Безусловно, авторское право, как любое другое, должно защищаться. Однако в граж­данском законодательстве меры наказания за нарушение авторских и смежных прав не разграничиваются по категориям, как, например, в уголовном законодательстве. В связи с этим незначительные нарушения, которые не понесли за собой корыстный умысел, не были использованы в коммерческих целях, не понесшие материального и морального ущерба по отношению к автору или право­обладателю произведения, наказываются взысканием необоснованных сумм.

Статья 49 Закона «Об авторском праве и смежных правах» включает в себя различные меры защиты. На выбор правообладателя предлагается возмещение убытков, включая упущенную выгоду, взыскание дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения авторских и (или) смежных прав, выплата компенсации.

– Однако в судебной практике правообладатель по умолчанию выбирает выплату компенсации, несмотря на то, что использование произведения не повлекло никакой упущенной выгоды, – говорит адвокат.

И даже когда правообладатель для наказания ответчика выбирает выплату компенсации, у суда, казалось бы, есть варианты для принятия решений. Помимо компенсации от 100 до 1 500 МРП, ответчик может заплатить за стоимость использованного труда в двукратном размере.

– К сожалению, судьи даже не рассматривают эти варианты. В этом году 100 МРП равно 369 200 тенге. Учитывая, что суд обязан разрешать вопросы, исходя из критериев справедливости и разумности, считаю, что за использование средствами массовой информации фотографий из открытых источников, которые носят исключительно информативный характер, без преследования коммерческих целей, такая сумма взыскания не является справедливой или разумной, – утверж­дает Дидарлы Совет.

Также в некоторых оговоренных законом случаях считается правомерным обнародование произведения без согласия автора и выплаты вознаграж­дения. Одним из освобождающих от выплаты факторов является факт, когда автор сделал свое произведение доступным неопределенному кругу лиц посредством его опубликования, публичного показа и прочее.

Является ли Интернет местом для публичного показа? Без сомнения. Но как относиться к авторским снимкам, выкладываемым в Интернете, по которым их владелец даже не пытается предотвратить кражу? Это все равно, что подложить на тротуар пятитысячную купюру и обвинять в воровстве всех, кто ее случайно нашел и подобрал.

– У меня, как у юриста, возникает вопрос: почему в суде наличие ссылок на данное фото не является доказательством того, что снимок доступен неопределенному кругу лиц? Судебная практика показывает, что за однократное использование одной фото­графии налагается сумма взыскания в размере 100 МРП, тогда как обычно за правомерное использование одного произведения взимается в среднем от 500 до 15 тысяч тенге, – заключила Дидарлы Совет.

Закон об авторском праве появился десятки лет назад, когда Интернет не был настолько распространен, как сейчас. За годы независимости в него вносились разные поправки – более 20 раз. Но почему-то никто не решился более детально описать ситуации, когда дело касается интернет-пространства, без которого сегодня сложно представить какую-либо сферу деятельности.

Впрочем, даже без четких формулировок в сегодняшнем законодательстве достаточно подпунктов, которые могли бы стать основой для принятия объективных решений. Но для этого нужно подойти к рассмотрению подобных дел более тщательно, объективно, руководствуясь принципами соразмерности наказания и справедливости.