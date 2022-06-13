Свежий выпуск
Нужна поддержка казахстанцев
Айгуль Турысбекова, Алматы

Представители этнокультурных объединений, научной и творческой интеллигенции обсудили вопросы, касающиеся предстоящей политической трансформации и ее влияния на развитие общества.

Открывая встречу, заместитель председателя – заведующий секретариатом АНК Марат Азильханов назвал прошедший референдум важным событием в общественно-политической жизни страны. Результаты голосования говорят о том, что граждане поддерживают строительство Нового Казахстана. Они также свидетельствуют о необходимости в обществе перемен.

– Понятие «Новый Казахстан» несколько шире, чем многие трактуют. Это и мировозренческие, и нравственные подходы. Ни политические, ни экономические реформы невозможны без поддержки общества. Уважение друг к другу, отсутствие ксенофобии, межнацио­нальное согласие – условия для благополучной жизни нашего многонационального государства и формирования толерантной личности. В этой связи возрастает роль творческой, научной интеллигенции и этнокультурных объединений, – подчеркнул Марат Азильханов.

По мнению советника Президента РК Малика Отарбаева, всенародное голосование показало высокую политическую культуру нашего народа. Это важный исторический миг и начало большего пути.

– Глава государства кратко и емко обозначил, что Новый Казахстан будет строиться на принципах справедливости, преемственности и прогресса. При этом справедливость касается не только судебной и правоохранительных систем, она относится и к духовной сфере, идеологии, – отметил выступающий.

В ходе встречи представители этнокультурных объединений высказали свои мнения по вопросам дальнейшего развития межэтнических отношений, о повышении роли государственного языка в жизни общества.

Популярное

Все
Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на текущие вызовы
Очень дорогая «решала»
Вечера балета
Братья меньшие: друзья или враги?..
От поля до границы
Жилье – забрать!
Яркий мир
Референдум – только первый шаг
Прививка от бюрократии
Хозяева – мы сами. а спрос тогда с кого?
Закон Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Каждый может помочь
Нужна поддержка казахстанцев
Встал бетон на дыбы
Едкий дым беспечности
Указ Президента Республики Казахстан
Семь дней в седле
Зерна хватит! Но какого качества?
Сказка на льду
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Шура спел на улице в Нур-Султане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Обращение Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана – полный текст
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Выплаты по беременности и родам планируют увеличить в Казахстане
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Поддержка казахстанцев и развитие страны
Шаги по реальной диверсификации экономики Казахстана озвучил Токаев
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
О погоде по Казахстану на 7-9 июня рассказали синоптики
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Свежий выпуск
Семь дней в седле
Свежий выпуск
Каждый может помочь
Свежий выпуск
Яркий мир
Свежий выпуск
Зерна хватит! Но какого качества?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]