Свежий выпуск Нужна поддержка казахстанцев 13 июня 2022 г. 0:00 Айгуль Турысбекова, Алматы Представители этнокультурных объединений, научной и творческой интеллигенции обсудили вопросы, касающиеся предстоящей политической трансформации и ее влияния на развитие общества. Открывая встречу, заместитель председателя – заведующий секретариатом АНК Марат Азильханов назвал прошедший референдум важным событием в общественно-политической жизни страны. Результаты голосования говорят о том, что граждане поддерживают строительство Нового Казахстана. Они также свидетельствуют о необходимости в обществе перемен. – Понятие «Новый Казахстан» несколько шире, чем многие трактуют. Это и мировозренческие, и нравственные подходы. Ни политические, ни экономические реформы невозможны без поддержки общества. Уважение друг к другу, отсутствие ксенофобии, межнациональное согласие – условия для благополучной жизни нашего многонационального государства и формирования толерантной личности. В этой связи возрастает роль творческой, научной интеллигенции и этнокультурных объединений, – подчеркнул Марат Азильханов. По мнению советника Президента РК Малика Отарбаева, всенародное голосование показало высокую политическую культуру нашего народа. Это важный исторический миг и начало большего пути. – Глава государства кратко и емко обозначил, что Новый Казахстан будет строиться на принципах справедливости, преемственности и прогресса. При этом справедливость касается не только судебной и правоохранительных систем, она относится и к духовной сфере, идеологии, – отметил выступающий. В ходе встречи представители этнокультурных объединений высказали свои мнения по вопросам дальнейшего развития межэтнических отношений, о повышении роли государственного языка в жизни общества.