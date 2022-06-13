Нужна поддержка казахстанцев

Представители этнокультурных объединений, научной и творческой интеллигенции обсудили вопросы, касающиеся предстоящей политической трансформации и ее влияния на развитие общества.

Открывая встречу, заместитель председателя – заведующий секретариатом АНК Марат Азильханов назвал прошедший референдум важным событием в общественно-политической жизни страны. Результаты голосования говорят о том, что граждане поддерживают строительство Нового Казахстана. Они также свидетельствуют о необходимости в обществе перемен.

– Понятие «Новый Казахстан» несколько шире, чем многие трактуют. Это и мировозренческие, и нравственные подходы. Ни политические, ни экономические реформы невозможны без поддержки общества. Уважение друг к другу, отсутствие ксенофобии, межнацио­нальное согласие – условия для благополучной жизни нашего многонационального государства и формирования толерантной личности. В этой связи возрастает роль творческой, научной интеллигенции и этнокультурных объединений, – подчеркнул Марат Азильханов.

По мнению советника Президента РК Малика Отарбаева, всенародное голосование показало высокую политическую культуру нашего народа. Это важный исторический миг и начало большего пути.

– Глава государства кратко и емко обозначил, что Новый Казахстан будет строиться на принципах справедливости, преемственности и прогресса. При этом справедливость касается не только судебной и правоохранительных систем, она относится и к духовной сфере, идеологии, – отметил выступающий.

В ходе встречи представители этнокультурных объединений высказали свои мнения по вопросам дальнейшего развития межэтнических отношений, о повышении роли государственного языка в жизни общества.