Нужно повышать правовую грамотность в сфере религии

С начала года в Казахстане предотвращены два теракта, осуждены за террористическую и экстремистскую деятельность 26 приверженцев радикальной идеологии. Повышение религиозной грамотности – самый эффективный способ уберечь граждан от влияния экстремистских идей и их распространения.

Заместитель председателя правления Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Бауржан Бакиров подчеркнул, что правовая грамотность – это основа правильных взаимоотношений в обществе. А проблемы, встречающиеся в такой чувствительной сфере, как религия, достаточно глубоки, неоднозначны и сложны в решении.

– Казахстан – правовое светское государство, одной из основных задач которого является реализация прав и свобод граж­дан, в том числе свободы совести. Наше законодательство обеспечивает и создает условия для удовлетворения верующими своих религиозных потребностей и совершения религиозных обрядов, – отметил он.

Ошибки в правовом поле, конечно, бывают. При этом наибольшее количество правонарушений, по словам Бауржана Бакирова, фиксируется со стороны далеких от религии граждан.

– Это не носит системный характер и не делается специально. В подавляющем большинстве упущения в правовой сфере происходят из-за элементарной правовой неграмотности и не сопровождаются какими-либо серьезными последствиями и осложнениями. Однако больше всего возмущений, открытых критических высказываний, а иногда и противодействий связаны с ошибками, которые длительно не решаются и поэтому приводят к ограничению прав и свобод либо другим негативным последствиям, – сказал он.

Уровень религиозности граждан в Казахстане довольно высок, в том числе среди молодежи. Но, к сожалению, рост религиозности не всегда сопровождается повышением правового сознания.

– Интернет является основным источником информации, на основе которой молодые люди формируют свое понимание религии, ищут и находят ответы на свои вопросы. В результате высока вероятность неправильного представления о религии и светском государстве, – констатировал эксперт.

Наибольшие риски связаны с влиянием и распространением экстремистских идей. Граждане с низкой правовой грамотностью, а также радикалы, как правило, проявляют неуважение к Конституции, пытаются игнорировать правовую, светскую систему страны.

Руководитель управления правоприменительной практики в сфере религиозной деятельности Комитета по делам религий Беимбет Манетов в свою очередь напомнил, что каждый человек имеет право на свободу совести и религии. Это заложено в 18-й статье Международного пакта о гражданских и политических правах. Эта же статья допускает ограничения свободы исповедания религии или убеждения лишь в случаях, установленных законом и необходимых для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц.

В Казахстане в рамках закона упорядочена деятельность религиозных объединений, определен порядок осуществления миссионерской деятельности, проведения религиозных мероприятий, распространения религиозной литературы и так далее.

– Закон един для всех религиозных объеди­нений. Никто не вмешивается в их деятельность, если они не нарушают действующее законодательство, – сказал Беимбет Манетов.

В результате профилактической и разъяс­нительной работы наблюдается снижение административных правонарушений – в первом квартале их зарегистрировано 51. Чаще всего это нарушения требований к проведению религиозных обрядов, церемоний и собраний, ввоз, разработка, издание и распространение религиозной литературы, а также хранение и ввоз на территорию страны средств массовой информации, содержащих сведения, направленные на пропаганду, агитацию и разжигание религиозной розни.

Еще одно часто встречающееся правонарушение – осуществление миссионерской деятельности без регистрации, использование миссионерами религиозных материалов и предметов религиозного назначения, не имеющих положительного заключения экспертизы.

– Нарушения часто возникают из-за незнания норм законодательства и в большинстве случаев не имеют отношения к религиозным убеждениям, – сообщил спикер.

Комитет по делам религии регулярно проводит работу по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере религии. Например, сейчас предлагается ввести санкции в виде предупреждения и наполовину уменьшить размер административных штрафов. Деятельность уполномоченных государственных и правоохранительных органов в отношении зарегистрированных религиозных объединений сосредоточена прежде всего на предупредительно-профилактической, а также разъяснительной работе с минимизацией административных мер.

По итогам заседания «круглого стола» выработаны предложения по усовершенствованию взаимодействия государства и религиозных объединений в деле повышения правовой грамотности и обеспечения правопорядка и стабильности в религиозной сфере.