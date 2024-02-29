«Нужны конкретные действия» — Тамара Дуйсенова о системе профквалификации

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой прошло заседание Национального совета по профессиональным квалификациям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В нем приняли участие депутаты Сената Парламента, представители центральных государственных органов, национальной палаты предпринимателей «Атамекен». 

О проводимой работе в данном направлении доложил заместитель министра труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев. По его словам, практически при всех государственных органах созданы 44 отраслевых совета. Перед ними стоит задача по созданию реестра востребованных профессий.

Сейчас активно ведется работа по утверждению профстандартов. Из действующих — актуализировано 219, подготовлено 135 новых, еще 130 находятся на рассмотрении. Вице-министр труда обратил внимание на необходимость ускорения процесса. Данные профессиональные стандарты должны упорядочить системы квалификации и оплаты труда.

В стране параллельно используются квалификационные справочники и профессиональные стандарты. С 2030 года на рынке труда будут актуальны только профстандарты. Учебные заведения должны скорректировать свои образовательные программы по требованиям профстандартов.

Цифровизация этого процесса будет осуществляться через платформу Career Enbek. Компетенции выпускников будут оценивать независимые центры сертификации. Таким образом будет усовершенствован процесс подготовки качественных кадров. Полностью курирует и сопровождает данное направление национальный орган по квалификациям, созданный при МТСЗН РК.

В ходе заседания обсуждены вопросы создания профстандартов и подготовки профильных специалистов в министерствах транспорта, цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности, финансов, водных ресурсов и ирригации.

Вице-премьер особо отметила важность качества, а не количества стандартов при повышении национальной квалификации. 

– Для эффективной работы в этом направлении принят соответствующий закон. Все должны исполнять его. Экономика, рынок труда требуют от нас подготовки квалифицированных и качественных кадров. Насколько мы готовы к этому? Нужно отойти от формальных мер и приступить к конкретным действиям. Подготовка стандартов это только начало пути. Необходима актуализация учебных программ, принятие срочных мер для удовлетворения спроса рынка труда, — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

В рамках Национального совета по профквалификациям будут рассмотрены меры для каждого министерства. 

#Минтруда #Тамара Дуйсенова #профессиональная квалификация

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