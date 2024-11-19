Нужны квалифицированные отечественные специалисты

Это мероприятие ставит своей целью кооперацию студентов профессионально-технических колледжей и предприятий для проверки качества обучения, полученных навыков и обеспечения будущего трудоустройства, в том числе в крупных отечественных и международных компаниях.

Общаясь с участниками чемпионата, Премьер-министр, в частности, подчеркнул, что объявленный Президентом Год рабочих профессий доказывает особую важность для Казахстана технического и профессионального образования. Перед Правительством поставлены большие задачи по модернизации структуры экономики. Для этого нужны квалифицированные отечественные кадры: энергетики, строители, работники сельского хозяйства, сферы транспорта, водной отрасли, заявил Олжас Бектенов.

Кроме того, по его словам, важно быть готовыми к вызовам цифровой трансформации и технологического прогресса.

– Поэтому наша общая задача – сплотить все ресурсы общества, и в этом направлении мы будем оказывать поддержку нашей молодежи и подобным мероприя­тиям, – отметил Премьер-министр и выразил благодарность компаниям, которые создали для учащихся специализированные зоны для демонстрации навыков.

В рамках решения задач, поставленных Президентом по Году рабочих профессий, по итогам встречи и беседы с участниками WorldSkills Kazakhstan Олжас Бектенов поручил министру просвещения совместно с акиматом Астаны создать Национальный центр компетенций для поддерж­ки и развития студентов ТиПО.

Центр послужит диалоговой площадкой для бизнеса и сферы подготовки кадров, а также станет тренировочной базой для участников международных конкурсов профессионального мастерства.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, общая потребность в кадрах до 2030 года достигает 1,8 млн человек, из них требуется около 1 млн работников с техническим образованием. Наибольший спрос прогнозируется в сферах строи­тельства, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, сообщил сайт Премьер-министра РК.