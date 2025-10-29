Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Капитализация NVIDIA превысила $5 трлн. Такой рыночной стоимости компания достигла первой среди всех компаний в мире, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК



Акции NVIDIA (NVDA) на американской бирже NASDAQ в среду, 29 октября, подорожали на 3,31%, до $207,68 за бумагу, что увеличило рыночную стоимость компании до $5,05 трлн. Об этом свидетельствуют данные TradingView.



На втором месте в мире по капитализации находится Microsoft (MSFT), а на третьем — Apple. Вчера капитализация компании впервые превышала $4 трлн.



С начала года рыночная стоимость NVIDIA выросла более чем на 50% благодаря высокому спросу на чипы для искусственного интеллекта, которые используются для создания и развертывания таких приложений, как ChatGPT от OpenAI.



В среду акции компании подорожали после того, как генеральный директор компании Дженсен Хуанг сообщил о заказах на поставку ИИ-чипов на сумму $500 млрд и планах по созданию семи суперкомпьютеров для правительства США, пишет Reuters.



Кроме того, поддержку акциям оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что он обсудит с китайским лидером Си Цзиньпином процессоры искусственного интеллекта Blackwell, разработанные NVIDIA, отметил Bloomberg. По словам Трампа, он также встретится с Дженсеном Хуангом.



Несколько месяцев назад Трамп сказал, что рассмотрит возможность разрешить NVIDIA экспортировать в Китай упрощенную версию процессора Blackwell. Это стало бы крупной победой для NVIDIA, существенной уступкой Пекину и подорвало бы многолетнюю кампанию Вашингтона по ограничению возможностей Китая в области искусственного интеллекта, пишет издание.



30 октября в Пусане на полях саммита АТЭС должны пройти переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа. В ходе встречи, как ожидается, будет заключено соглашение, направленное на снижение торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.



Эта неделя может стать решающей для понимания будущего NVIDIA в Китае, пишет CNBC.

