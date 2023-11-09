О больших потерях из-за недостатков систем логистики заявил президент Казахстана

Как отметил глава государства, потери собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения в Казахстане и России достигают 40%

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Выступая на пленарном заседании ХIХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что на недостаточную реализацию агропромышленного и экспортного потенциала во многом влияют транспортно-логистические ограничения, передает Kazpravda.kz.

По его данным, потери собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения в Казахстане и России достигают 40%.

"Важным направлением нашего двустороннего сотрудничества должно стать развитие инфраструктуры хранения, в том числе элеваторов, овоще- и фруктохранилищ. Казахстан в ближайшее время планирует увеличить на 1 миллион тонн мощности по хранению продукции с климатическим контролем. У нас имеются перспективные рынки сбыта – Китай, Индия, страны Ближнего Востока. Учитывая их возрастающие потребности в продовольствии, будет усиливаться и роль транспортного коридора "Север – Юг". Одним из приоритетов нашего взаимодействия может стать развитие новых направлений логистики через Центральную Азию и увеличение пропускной способности существующих маршрутов в Китай. В этой связи мы запланировали масштабную модернизацию каспийских портов Курык и Актау. В китайском направлении мы уже реализуем проект по строительству вторых путей на участке железной дороги "Достык – Мойынты". В целом, в Казахстане за три года будет проложено свыше 1,3 тысячи километров железных дорог", – подчеркнул глава государства.

Еще одним важным направлением сотрудничества в выступлении указано развитие современной аграрной науки и активное внедрение инноваций в АПК.

Президент сообщил, что Казахстан начал реформу в сфере науки в рамках триединой системы "образование – наука – производство" с усилением роли исследовательских университетов. Он предложил поработать над созданием совместных центров агроинноваций, которые занимались бы коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Напомним, вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев сообщил о том, что на казахстанско-узбекской границе осуществляется проект Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», на казахстанско-кыргызской – Индустриального торгово-логистического комплекса. По его словам, продолжается работа по модернизации центров на границе с Китаем и Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что к 2030 году объемы транзита через территорию Казахстана будут увеличены до 35 млн тонн. Такие показатели предусмотрены утвержденной Концепцией развития транспортно-логистического потенциала страны.