Мейнстрим – «умная» логистика
Экономика
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Беседовала Марина Демченко
Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал, что, расширяя торгово-экономическое сотрудничество с соседними странами, Казахстану было бы полезно открыть сеть приграничных торгово-экономических хабов, которые могли бы служить опорными точками Единой товаропроводящей системы стран Центральной Азии. Как эти проекты способны повлиять на взаимный товарооборот
и на какой стадии осуществления они находятся – в интервью вице-министра торговли и интеграции Кайрата Торебаева.