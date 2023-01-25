Мейнстрим – «умная» логистика

– Выступая в июле прошлого года в Чолпон-Ате на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, Касым-Жомарт Токаев, говоря об огромных резервах по наращиванию взаимной торговли, заметил, что для полноценного использования экономического потенциала и преимуществ выгодного географического положения важно устранять структурные и инфраструктурные ограничения. Кайрат Калмукаметович, расскажите, какие меры для этого принимаются Казахстаном?

– Для взаимовыгодных кооперационных проектов, развития транспортно-логистических марш­рутов и приграничной торговли Казахстан работает над созданием сети торгово-экономических центров, снимает экспорт­ные барьеры, создает условия для промышленной кооперации, совершенствует логистику торговых маршрутов.

В последние годы в этом направлении достигнуты ощутимые результаты. Товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии за пятилетие вырос на 73,5%, достигнув 6,3 миллиарда долларов.

В решении этих вопросов наше министерство существенно продвинулось в сотрудничестве с кыргызскими и узбекскими парт­нерами. На казахстанско-узбекской границе осуществляется проект Международного цент­ра промышленной кооперации «Центральная Азия», на казах­станско-кыргызской – Индустриального торгово-логистического комплекса. Продолжается работа по модернизации центров на границе с Китаем и Российской Федерацией.

– Чаще всего ­пресса сообщает о ходе строи­тельства Международ­ного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» (МЦПК), который должен стать главной площадкой активно развивающегося центральноазиатского экономи­ческого коридора «Север – Юг». Чем объясняется такое прис­тальное внимание Казахстана именно к этому проекту?

– Основная цель МЦПК – решение проблем транзита и торговли между Узбекистаном и Казахстаном. Перед нами поставлена задача по доведению товарооборота до 10 миллиардов долларов. Уже в текущем году, я думаю, мы превысим 5 миллиардов долларов, если будем и дальше торговать и возить грузы с 30-процентным ростом, как сейчас.

Исторически между Казахста­ном и Узбекистаном – самыми крупными государствами Цент­ральной Азии – сложились тес­ные торгово-экономические отношения. Узбекистан – страна с большим населением, наш давний экономический партнер, товарооборот с которым нельзя сравнить с другими соседями. Однако пункты пропуска, дейст­вующие сейчас на казахстанско-узбекской границе, не могут обслужить тот объем торговли, который имеется.

Дальнейшее же развитие взаимной торговли приведет к тому, что нужно будет трансформировать порядок перемещения грузов через границы. Предвидя это, мы уже сейчас улучшаем, модернизируем пункты пропус­ков. Так, пункт «Сарыагаш» можно в режиме 24⁄7 пересечь железнодорожным транспортом. Остальные пункты пропуска – автомобильные. Они также становятся международными, круглосуточными.

Дальнейшее развитие торговли теперь связано с тем, чтобы либо расширить пограничные точки пропуска, а это долго и затратно, либо создавать груз непосредственно на границе. Поэтому планируем открыть общую между Казахстаном и Узбекистаном зону, на которую с обеих сторон будет заходить промежуточный товар, затем на МЦПК формироваться финальный продукт и как готовый товар отправляться в Казахстан, Узбекистан либо в третью страну.

Поскольку товар будет произведен совместными усилиями, на основе кооперации, отпадает необходимость использовать транзитные процедуры.

Сейчас мы уже пришли к общему знаменателю с узбекской стороной. Премьер-министры наших стран дали старт проекту, заложив капсулу на месте строительства МЦПК. Ход его сооружения находится на контроле у глав обоих государств.

– К сожалению, нередко приходится слышать, что Узбекистан по-прежнему применяет дискриминационные меры в отношении наших подакцизных товаров. В чем тут проблема?

– Когда казахстанские компании-экспортеры проходят таможню, часто возникают проблемы, однако ввод МЦПК позволит их избежать и торговать без каких-либо сложностей. Постепенно узбекская сторона снимает эти барьеры, но их все равно еще сохраняется немало.

Так, согласно Налоговому кодексу Узбекистана, ставки акцизов на алкогольную и табачную продукции установлены отдельно для импортных товаров и товаров, производимых внутри страны.

При этом с 1 января 2021 года для Узбекистана вступили в силу положения Соглашения о зоне свободной торговли на пространстве СНГ, согласно которым должны применяться ставки акцизов на импортируемые товары на уровне, не превышающем акцизных ставок на продукцию, произведенную внутри страны. В связи с этим необходимо провести работу по полноценной имплементации положений вышеупомянутого документа.

– Кайрат Калмукаме­тович, может ли в перспективе работа центров повлиять на снижение так называемой «продовольственной инфляции»?

– В Казахстан ввозится много плодоовощной продукции из Узбекистана. Затем она продается либо в Казахстане, либо на территории Российской Федерации. Как этот товар попадает к нам? Дехкане собирают продукцию с садов и полей и отправляют ее автомобильным транспортом, поэтому регулярно в пиковый спрос на нашей границе образуются огромные очереди из фур.

А на территории торгово-экономических центров будут склады временного хранения. Здесь товары будут хранить, обрабатывать, компоновать в партии или перераспределять по другим складам. Центры будут принимать одни грузовые потоки и формировать новые.

Груз можно будет доставить и перенаправить разными видами транспорта. Когда к центрам подойдет железная дорога, а сейчас она не везде имеется, появится возможность для более оперативной отправки грузов получателям. Это, конечно, повлияет на продовольственные цены на территории наших стран.

Так удастся избежать чрезмерных ценовых колебаний, которые наносят ущерб потребителям и производителям. И что важно, исключить многочисленных перекупщиков.

– Выходит, что открыть торгово-логис­тические хабы мало? Необходимо и дальше развивать транспортную логистику и улучшать условия транзита?

– В министерстве разработали концепцию развития трансграничных хабов. Она включена в транспортную концепцию. Когда та будет принята, в ней найдут отражение и МЦПТ. Вокруг Казах­стана их планируется пять: на границе с Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном, Российской Федерацией и на Каспии.

Когда речь идет о создании и функционировании таких центров, то фокус смещается на правильную логистику. Можно на одном грузовике в точку А везти однородный товар, а можно – разнородный. Сейчас везут разнородный и порой подолгу ждут, пока этот товар собирают. А можно будет консолидировать грузы и отправлять большими партиями.

Например, запуск железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал позволит увеличить пропускную способность вдвое и сократить сроки транспортировки грузов в полтора раза. Это пример эффективного использования той инфраструктуры, которая уже имеется у Казахстана.

Если товар уходит по Транскас­пийскому маршруту, он должен быть контейнеризирован. К сожалению, сейчас далеко не все наши товары отправляются контейнерами, нет и точек консолидации этих товаров.

Так вот пять центров также предназначены для того, чтобы там контейнеризировать и консолидировать товары, автоматически собирать в большой состав и отправлять в третьи страны. Создание центров однозначно положительно скажется в том числе и на развитии Транскаспийского транспортного маршрута.

– Кайрат Калмукаметович, на какой стадии находится проект строи­тельства на границе с Кыргызстаном Индустриального торгово-логистического комплекса?

– С Кыргызстаном мы тоже хорошо продвинулись в этом направлении. Много вопросов было решено на площадке ЕЭК. Строительство комплекса, напомню, началось в прошлом году. Мы сразу установили цели, которые будет решать комплекс, определили его локацию и логистическую стратегию терминала. Главными его пользователями будут сельхозпроизводители.

На прошлой неделе я снова был в Бишкеке на переговорах по завершению нашего двустороннего соглашения. Сейчас стоит вопрос о строительстве автомобильного моста через реку на пункте пропус­ка «Қарасу – Ақ-Тілек», определение участников его строительства и подписание соглашения.

– Может ли центр приграничной торговли «Хоргос» когда-либо стать шестым торгово-экономическим центром?

– Центр приграничной торговли «Хоргос» – сложная экосистема. Когда я говорю о «Хоргосе», то имею в виду Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос».

МЦПС «Хоргос» – комплекс торгового, экономического, инвестиционного сотрудничества, развития туризма. Состоит из казахстанской и китайской частей, расположенных на приграничных территориях Казахстана и КНР. С нашей стороны он направлен на развитие туризма и торговли между физическими лицами. А СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» нацелена на совершенствование логистики и железнодорожного транспорта.

Да, у нас есть идея объединить их под одной крышей, чтобы в том числе на этой территории совмест­но с китайскими производителями выпускать из казахстанского сырья товары. И работать тут мог­ли бы наши специалисты.

Поэтому сейчас говорить, что «Хоргос» – один из торгово-экономических центров – неверно. Но в перспективе он им может стать.

– Кайрат Калмукаметович, в завершение беседы несколько слов о стейкхолдерах, или заинтересованных участниках с казахстанской стороны…

– В этом проекте я вижу несколько заинтересованных участников. В первую очередь мы, Министерство торговли и интеграци, как инициаторы, предложившие эту идею и продвигающие ее. Затем появится предприятие, которое будет управлять соответствующими объектами.

Большая роль отводится местным исполнительным органам, которым предстоит выделять землю и подводить необходимые коммуникации: электроэнергию, водоснабжение и газ. Затем крупные инвесторы начнут привлекать других компаньонов, чтобы совместно на территории центра развивать тот или иной кластер – к примеру, по переработке шерс­ти, молока, выпуску молочных продуктов.

Роль Министерства индустрии и инфраструктурного развития будет заключаться в том, чтобы по наиболее оптимальной схеме подвести транспортную инфраструктуру. Когда начнется торговля, подключится санитарный и фитосанитарный контроль. Минсельхоз возьмется за организацию работы этих служб, мониторинг передвижения подкарантинной сельскохозяйственной продукции.

Без Пограничной службы КНБ тоже нельзя: безопасность границ никто не отменял, и задача службы – обеспечить безопасное и прозрачное передвижение людей и товаров.

За обеспечение объектов дос­таточным количеством электроэнергии и газом будет отвечать Министерство энергетики, за предоставление льгот и налоги – Министерство финансов. Инвесторов из третьих стран будет привлекать Министерство иностранных дел. Таким образом, практически весь профильный блок Правительства окажется посильно задействованным в осуществлении этого проекта.