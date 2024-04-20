О четвероногих друзьях заботятся жители Петропавловска

Десятки собак спасены в затопленных районах города и теперь ждут возвращения хозяев. Зоо­защитники публикуют в социальных сетях фотографии четвероногих питомцев, надеясь, что кто-то узнает своего верного друга.

фото автора и ДП СКО

Собачий эвакопункт появился на рабочей окраине. Здесь в пользование зоозащитников отошло полуразвалившееся трехэтажное здание. В него еще накануне паводка перебрался из села Вишневка приют «Шанс на жизнь».

– Весь первый этаж занимают наши собаки, – рассказывает заместитель руководителя приюта Александр Постников. – Едва нас предупредили о наводнении, мы сразу перевезли сюда своих питомцев из Вишневки. На втором и третьем этажах находятся собаки горожан, в чьи дома пришла вода. Мы принимаем всех. Главная задача – спасти животных.

У волонтеров много работы. В эвакопункте более 300 собак, и всех надо накормить, напоить. И конечно, погладить. Сказать доброе слово.

В аварийном здании сыро, гуляют сквозняки, течет вода. Чтобы хоть как-то приспособить помещение для жизни, волонтеры закрывают оконные проемы пленкой.

На призыв о помощи откликнулись десятки неравнодушных горожан. Они везут сюда теплые вещи, старые одеяла, сухой корм, мясную обрезь. Но больше всего сейчас нужны опилки и собачьи будки (примерно сто штук).

Требуется также помощь ветеринаров! Собаки в стрессе, волонтеры с трудом справляются не только с суровыми алабаями, но даже с малышами. Так, коротконогого песика, которому за неприветливый нрав дали кличку Бандит, пришлось окружить коробками, чтобы случайно не цапнул за ногу того, кто оказался в зоне досягаемости.

А еще на днях пришлось эвакуировать скаковых лошадей. Вода подступила к ипподрому возле села Бесколь, и было принято решение эвакуировать детско-юношескую спортивную школу по национальным конным видам спорта. Содействие оказали акимат и ветеринарная станция Кызылжарского района. 23 скакуна были перевезены в кавалерийское отделение батальона патрульной полиции Петропавловска. Руководитель ДЮСШ Ольга Патошкина поблагодарила полицейских за спасение лошадей.