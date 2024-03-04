О дальнейшей судьбе подкидыша рассказали в отделе опеки и попечительства Караганды

Фото: t.me/patriot_patriot

Брошенного на улице в мороз младенца могут вернуть матери. В отделе опеки и попечительства Караганды сообщили «Патриоту», что судьба ребенка может сложиться и так, что его могут вернуть 22-летней матери, которая вместе со своим ухажёром отнесла младенца на улицу возле подъезда жилой многоэтажки и скрылась, передает Kazpravda.kz.

- Сейчас идет расследование, и проводится экспертиза на предмет психического состояния 22-летней матери младенца. Если выяснится, что она собой не совладала или была под воздействием сильных препаратов, или на нее оказывалось какое-то давление, чтобы она избавилась от ребенка, то ей могут вернуть малыша. Либо могут ограничить в родительских правах. Пока юридическая оценка ее поступку не дана. Если выяснится, что она выбросила младенца сознательно и не хочет видеть и воспитывать ребенка, то малыша ей не отдадут. Он будет передан в дом младенца. А когда станет постарше, то будет переведен в детский дом, - рассказали в отделе опеки и попечительства «Отдел образования Караганды».

- Многие граждане желают усыновить малыша. Это возможно?

- Теоретически это возможно. Но пока статус ребенка не определен. Если будет определен статус «сирота», «отказник», то его поставят на усыновление. Пока мы не можем рассматривать кандидатов на усыновление. Всё должно быть по закону, - разъяснили в ведомстве.

Сейчас ребенок находится в детской больнице на обследовании. Параллельно расследуется уголовное дело в отношении 22-летней женщины и 29-летнего мужчины по статье «оставление ребенка в опасности».

Как выяснилось, он женат, имеет свою семью и детей. Она – его любовница. Младенцу, когда его нашли на улице, было две недели от рождения.

Напомним, прохожий мужчина 24 февраля в 10 часов вечера увидел лежавшего на ледяной земле ребенка в одеяльце возле подъезда многоэтажки в Караганде. Полиция 28 февраля сообщила о задержании 22-летней матери младенца и 29-летнего отца младенца.