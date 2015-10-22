Свежий выпуск О доходах и долгах Динара ЮСУПОВА

Как отмечается в сообщении, счет текущих операций сложился с отрицательным сальдо в 2,2 млрд долларов, а торговый баланс – с профицитом в размере 7,9 млрд долларов. При этом экспорт товаров составил 24,9 млрд долларов, импорт – 17,1 млрд долларов.

По финансовому счету (за исключением операций с резерв­ными активами НБ РК) сложился чистый приток капитала в размере 4,1 млрд долларов в результате более высоких в сравнении с уменьшением обязательств темпов сокращения активов. Валовой приток иностранных прямых инвестиций, учтенный по принципу «направления вложения», составил 7,5 млрд долларов. С учетом погашения основного долга по взаимным межфирменным обязательствам чистый приток прямых инвестиций в Казахстан составил 0,9 млрд долларов, а чистый отток за границу сложился с отрицательным сальдо в 0,4 млрд долларов.

По состоянию на 30 июня текущего года внешний долг Рес­публики Казахстан составил 155,2 млрд долларов. Причем лишь 5% (7,8 млрд долл.) – внешний долг государственного сектора. Внешний долг банковского сектора составил 9,7 млрд долларов. Это 6,2% от общего объема внешнего долга. Остальная сумма приходится на графу «Другие сектора» и так называемую межфирменную задолженность. За II квартал года внешний долг страны увеличился на 0,9 млрд долларов, при этом внешний долг госсектора уменьшился на 82 млн долларов. Увеличение внешнего долга сектора «Банки» на 0,4 млрд долларов преимущественно обусловлено ростом рыночных цен долговых ЦБ отдельных банков.

В сентябре валовые международные резервы Национального банка составили 28,2 млрд долларов, а международные резервы страны в целом ( с учетом средств Нацфонда) – 96,1 млрд долларов.