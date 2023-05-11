О финансировании канцелярии Нурсултана Назарбаева высказался спикер Сената

Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев высказал свое мнение относительно наличия у первого президента страны Нурсултана Назарбаева персональной канцелярии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото из открытых источников

«Насколько я знаю, сумма для содержания канцелярии была уменьшена. Однако я не могу сказать, на сколько именно. Насколько я знаю, количество людей, работающих там, также было резко сокращено.  Когда будем рассматривать бюджет, скорее всего рассмотрим вопрос финансирования. По сравнению с прошлыми годами там работает не так много людей», – сказал Ашимбаев журналистам в кулуарах Сената.

Вместе с тем спикер верхней палаты Парламента РК отметил, что практика наличия своего аппарата у экс-президентов стран существует в ряде государств.

«Например, мы часто смотрим на пример западных стран, США. Там есть библиотеки, музеи и небольшие аппараты экс-президентов. Это общая тенденция в развитых странах. Если экс-президент продолжает работать, у него могут быть 1-2 помощника. Так что здесь мы сами ничего не придумывали. Это тренд западных стран», – обозначил Ашимбаев.

Он также подчеркнул, что канцелярия экс-президента не имеет больших полномочий.

«Речь не идет об учреждении с миллиардным финансированием, широкими функциями, работой с государственными органами, как то было ранее. Количество служащих сократили. Я думаю, что в будущем мы обсудим бюджет с Министерством финансов в связи с финансовыми проблемами», – ответил спикер Сената.

Напомним, 15 февраля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон РК «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы».

В марте этого года в Минфине сообщили, что финансирование канцелярии Нурсултана Назарбаева сократят на 130 млн тенге.

 

 

#Парламент #Сенат #Ашимбаев #спикер #Назарбаев #первый президент РК

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