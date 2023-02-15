Закон о первом президенте Казахстана утратил силу

Президент, Указы и распоряжения
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Текст Конституционного закона опубликован в печати.

Коллаж: Kazpravda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон РК «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Ранее Парламент на совместном заседании палат принял в двух чтениях Конституционный закон Республики Казахстан «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы».

За принятие закона проголосовали единогласно все присутствовавшие на заседании депутаты – 44 сенатора и 93 мажилисмена.

Текст Конституционного закона опубликован в печати.

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