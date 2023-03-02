На 130 млн тенге сократят финансирование канцелярии Нурсултана Назарбаева

Экономика, Общество
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Диасов Ораз
корреспондент

По данным Минфина, оставшиеся средства заложены в районе 1-1,5 млрд тенге.

Фото: Kazpravda.kz

Вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков в кулуарах Сената ответил на вопрос, насколько сократят финансирование канцелярии Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В рамках уточненного бюджета мы минусуем примерно 130 млн тенге от канцелярии первого президента», - сказал Даурен Темирбеков.

По его словам, оставшиеся средства заложены в районе 1-1,5 млрд тенге.

«Из них около 130 млн минусуется. Только на этот год», - пояснил спикер.

 

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