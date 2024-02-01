О финансовом мошенничестве с использованием банкоматов рассказали в АРРФР

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка предупреждают казахстанцев, что около банкоматов часто встречают молодые люди с просьбой перевести и снять со счетов деньги. Взамен мошенники благодарят либо оставляют небольшую сумму в качестве вознаграждения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По каким признакам можно выявить обман и мошенничество, на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказал главный специалист управления повышения финансовой грамотности населения департамента по защите прав потребителей финансовых услуг АРРФР Мухамед Багдатулы.

В последнее время жители сталкиваются с тем, что около банкоматов их встречают молодые люди с просьбой перевести и снять со счетов деньги потенциальных жертв. Взамен мошенники благодарят либо оставляют небольшую сумму в качестве вознаграждения.

– Это еще один вид финансовой аферы, поскольку если незнакомый человек переводит вам деньги, да еще и предлагает вознаграждение. Ни в коем случае не следует участвовать в такой деятельности. Например, бывают еще случаи, когда поступают деньги от незнакомца через интернет-банкинг. Если деньги приходят от незнакомого счета, вы должны пойти в банк и узнать, от кого и как поступили эти средства. Как правило, в таких случаях с жертвой связываются мошенники, объясняя поступление средств ошибкой и просят вернуть их на другой счет. Ни в коем случае не ведитесь на уговоры мошенников. Все подобные вопросы следует решать только через банки либо финансовые институты, – разъяснил спикер.

Эксперт советует не решать самостоятельно подобные вопросы и избегать прямого контакта с мошенниками.

Как подчеркнул спикер, для достижения своего преступного умысла мошенники часто используют современные технологии.