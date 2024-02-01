О финансовом мошенничестве с использованием банкоматов рассказали в АРРФР

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка предупреждают казахстанцев, что около банкоматов часто встречают молодые люди с просьбой перевести и снять со счетов деньги. Взамен мошенники благодарят либо оставляют небольшую сумму в качестве вознаграждения, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По каким признакам можно выявить обман и мошенничество, на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказал главный специалист управления повышения финансовой грамотности населения департамента по защите прав потребителей финансовых услуг АРРФР Мухамед Багдатулы.

В последнее время жители сталкиваются с тем, что около банкоматов их встречают молодые люди с просьбой перевести и снять со счетов деньги потенциальных жертв. Взамен мошенники благодарят либо оставляют небольшую сумму в качестве вознаграждения. 

 – Это еще один вид финансовой аферы, поскольку если незнакомый человек переводит вам деньги, да еще и предлагает вознаграждение. Ни в коем случае не следует участвовать в такой деятельности. Например, бывают еще случаи, когда поступают деньги от незнакомца через интернет-банкинг. Если деньги приходят от незнакомого счета, вы должны пойти в банк и узнать, от кого и как поступили эти средства. Как правило, в таких случаях с жертвой связываются мошенники, объясняя поступление средств ошибкой и просят вернуть их на другой счет. Ни в коем случае не ведитесь на уговоры мошенников. Все подобные вопросы следует решать только через банки либо финансовые институты, – разъяснил спикер. 

Эксперт советует не решать самостоятельно подобные вопросы и избегать прямого контакта с мошенниками. 

Как подчеркнул спикер, для достижения своего преступного умысла мошенники часто используют современные технологии. 

 – Схемы, используемые сегодня мошенниками – это фишинг (оформление кредитов на чье-либо имя); дипфейк (копирование изображения человека с помощью компьютера и использование его голоса или внешности). Так, в прошлом году мошенники отправляли специальное SMS-сообщение от имени «Казахтелеком», после перехода по ссылке жители оставляли личную информацию на фишинговом сайте. Далее мошенники оформляли кредиты на имя человека или же снимали средства с карт жертв. Еще раз хотим обратить внимание на то, что не следует оставлять свою личную информацию на незнакомых сайтах, - подытожил Мухамед Багдатулы.                                                                                                                                                                                                                                                

#мошенничество #предупреждение #кредиты #АРРФР #банкомат #афера

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