О критической ситуации с водоснабжением в Жамбылской области рассказали в Минэкологии

Фото: пресс-служба Минэкологии и природных ресурсов РК

Карты орошаемых земель Жамбылской области планируют создать для определения необходимого объема подачи воды на имеющиеся орошаемые площади, в следующий вегетационный период, передает Kazpravda.kz со ссылкой Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Так, по состоянию на 9 августа по бассейну реки Талас объем Кировского водохранилища составил 32,48 млн м3, что на 144,8 млн м3 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (177,28 млн м3).

По реке Талас в августе месяце по графику 2022 года потребность Казахстана составляет 45 м3/сек, фактически вода не подается - 0 м3/сек. В настоящее время ведутся переговоры со службой Таласского БУВХ Кыргызстана о подаче воды из водохранилища в расходе не менее 5 м3/сек, для поддержания работы АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И Батурова», а также экологического попуска в русле реки Талас.

Также для увеличения поступления воды в русло реки Талас филиал РГП «Казводхоз» проводит очистку коллекторно-дренажных сетей, непосредственно вдоль государственной границы, что позволит увеличить поступление воды в р. Талас от 5 до 8 м3/сек. Данные меры, как предполагают в ведомстве, позволят методом водооборота минимизировать потери урожая.

Сообщается, объем воды на Таласском гидроузле с учетом подпитки коллекторными водами составляет 7,26 м3/сек, вода в пропорциональных долях и методом водооборота распределяется Жамбылскому и Байзакскому районам, Таласский район полностью отключен от полива.

По данным министерства, дефицит поливной воды ощущают Байзакский, Таласский и частично Жамбылский районы, фактически из-за недопоставки воды из Кировского водохранилища стоит под угрозой около 4 тыс. га лука и сахарной свеклы.

По бассейну реки Шу вода подается для Кордайского района по каналам Георгиевский магистральный (ГМК), Колос, Шортобе, Объединенный и для Меркенского района по каналу ЗБЧК.

Как рассказали в минэкологии, в текущем году основная проблема в водообеспечении сложилась по каналу ГМК Кордайского района, под которым подвешено 28 тыс. гектаров орошаемых земель. Потребность данного канала в августе месяце составляет 14 м3/сек. Но по графику от 26 июня (где причитается 9 м3/сек) фактически подается от 7 до 6 м3/сек, с колебаниями в сторону уменьшения. 9 августа расход составил 6,7 м3/сек, и при таком расходе регулировать водораспределение на 60 км канала, оказалось практически невозможным.

В связи с острой нехваткой воды нижерасположенные сельские округа - Сарыбулак, Беткайнар, Какпатас и Степное Кордайского района (около 5 тыс. га) исключены от полива.

По каналу ЗБЧК Меркенского района вода из Кыргызстана не поступает уже в течении последних 4-5 лет. Под ним подвешено порядка 10 тыс. га орошаемых земель. Для выхода из этой ситуации филиал производит подпитку канала ЗБЧК из внутренних источников - реки Аспара и Меркенка.

Созданная межведомственная комиссия в период с 18 по 20 июля текущего года произвела визуальный осмотр посевных площадей Кордайского, Байзакского и Таласского районов.

В итоге визуальный осмотр подтвердил о неблагоприятной ситуации, сложившейся на полях из-за недостаточного поступления поливной воды со стороны Кыргызской Республики. По итогам работы рабочих групп будет внесены соответствующие предложения о выделении компенсаций СХПТ получившим ущерб от недоподачи поливной воды из трансграничных источников.

«С каждым годом нехватка водных ресурсов все ощутимее, и мы ежегодно поднимаем эту проблему, предлагая сократить посевы влаголюбивых культур, переходить на влагосберегающие технологии, соблюдению севооборотов, режимов орошения и прочих мелиоративных мер», – в ходе встречи с представителями региона отметил вице-министр.

С учетом все увеличивающегося объема водопотребления, будет проведена полная инвентаризация орошаемых земель.