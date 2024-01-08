О новом назначении сообщили в генпрокуратуре

Кадровые назначения
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Нового руководителя аппарата генерального прокурора назначил глава ведомства. Эту должность занял Алмаз Мухаметжанов, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: gov.kz

Алмаз Мухаметжанов родился в 1972 году.

Трудовую деятельность начал в 1994 году, работал помощником прокурора Советского района города Караганда, следователем прокуратуры, прокурором отдела по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Карагандинской области.

С 1998 года работал в генеральной прокуратуре, занимал должности начальника ЦПСИ по городу Астана, заместителя председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры, заместителя начальника управления международных отношений генеральной прокуратуры, начальника отдела организационно-контрольной работы аппарата генерального прокурора.

С апреля 2009 года по февраль 2012 года работал директором департамента регистрации НПА Министерства юстиции.

С 2012 года по настоящее время занимал должности начальника управления, а затем департамента координации нормотворческой деятельности генеральной прокуратуры.

#назначение #аппарат #ГП #Алмаз Мухаметжанов

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