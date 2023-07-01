О новом загорании в резервате "Семей орманы" сообщили в ДЧС

Загорание лесопокрытой зоны ликвидировали в природном резервате «Семей орманы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Абайской области

1 июля в 9:48 минут в Государственном лесном природном резервате «Семей орманы» в Бескарагайском районе обнаружили дымовую точку.

«Оперативно приехавшие сотрудники Байдаулетовского лесничества Долонского филиала установили, что в лесопокрытой зоне горела старая гарь на общей площади 1,2 га.

24 человека и 9 единиц техники лесного хозяйства локализовали и потушили пожар в кратчайшие сроки. Жертв и пострадавших нет», – сообщили в ДЧС.

По информации Байдаулетовского лесничества, помощь государственной противопожарной службы не понадобилась.