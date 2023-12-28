О новой точке роста экономики Казахстана высказался глава правительства

О работе правительства по развитию транзитно-транспортного потенциала Казахстана в 2023 году в интервью телеканалу «24KZ» рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

По словам главы правительства, логистика должна стать новой точкой роста экономики страны уже в самое ближайшее время.

«По территории Казахстана проходит 13 международных коридоров, из них 5 железнодорожных и 8 автомобильных. Общий объем транзитных перевозок в текущем году вырос на 21% – до 30 млн тонн», — сказал Алихан Смаилов.

Он напомнил, что в стране начато строительство 4 новых железнодорожных линий.

«Буквально на прошлой неделе мы приступили к строительству новой железной дороги в направлении Китая. Это линия Бахты – Аягоз. Она позволит увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем почти в 2 раза – с 28 до 48 млн тонн грузов, разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объемы транзита», — отметил премьер-министр.

В прошлом месяце стартовали работы по проекту Дарбаза – Мактаарал. Строительство новой железной дороги между Казахстаном и Узбекистаном позволит расширить транзитный потенциал республики и обеспечить выход на Персидский залив и Индию.

Также начато строительство железнодорожной линии в обход станции Алматы. Реализация проекта разгрузит Алматинский узел на 40% и существенно сократит время доставки грузов.

Вместе с тем продолжается строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты (более 800 км). Эта дорога позволит в 5 раз увеличить пропускную способность и повысить скорость контейнерных поездов в направлении Китая.

«Если за последние 30 лет в стране было построено всего 2,5 тысячи км железных дорог, то в ближайшие 3-4 года мы построим свыше 1,3 тысячи км», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Говоря о развитии морского транспорта, премьер-министр отметил, что принимаются меры по наращиванию перевозок через морские порты Актау и Курык.

«В Актау до 2025 года будет построен контейнерный хаб. В порту Курык уже запущен зерновой терминал. Там же ведется строительство многофункционального терминала «Саржа», — озвучил он.

По его словам, особое значение также имеют грузовые автоперевозки. Сегодня они осуществляются с 42 странами по 8 транзитным автомобильным коридорам.

«В целях дальнейшего развития автомобильных перевозок ведется работа по строительству и реконструкции 11 тысяч км дорог, в том числе 7 тысяч км в рамках республиканской сети. Благодаря этим и другим мерам мы намерены значительно увеличить объемы транспортных услуг», — сказал Алихан Смаилов.

Наряду с этим продолжается совместная работа с Азербайджаном, Грузией и Турцией по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).