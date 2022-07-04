Общество О новых статусах и правах 4 июля 2022 г. 1:30 Елена Левкович Конституционные поправки призваны усилить правозащитные механизмы. В Службе центральных коммуникаций прошло заседание клуба экспертов, которые обсудили правозащитный потенциал обновленной Конституции. Одни из самых важных поправок – изменения в части усиления гражданских прав. Так, говоря о проекте Конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека», омбудсмен Эльвира Азимова подчеркнула, что в документе прописано: в их компетенцию входит теперь не только рассмотрение обращений людей, но и подача заявлений в суд, если эти заявления связаны с основными нормами закона, неэффективным применением его на практике, нарушениями. – Согласно Конституции, омбудсмен имеет право во имя защиты прав граждан обращаться напрямую в Конституционный суд, подобный опыт положительно показал себя в международной практике, – уточнила Эльвира Азимова. О создании Конституционного суда рассказал руководитель аппарата Конституционного совета Бахыт Нурмуханов. – Исходя из международного опыта, в 70 из 118 стран мира, где существует институт конституционного контроля, имеющий более чем 300-летнюю историю, действует именно Конституционный суд, а потому и мы внедряем самый распространенный международный опыт. В настоящее время находится в процессе разработки проект Закона «О Конституционном суде». Кроме того, теперь в Конституционный суд вправе обращаться не только уполномоченный по правам человека и генеральный прокурор, но и рядовые граждане, – сообщил глава аппарата. Касательно обращений в Конституционный суд генерального прокурора подробное пояснение дал представитель ГП РК в Парламенте Мейрамбай Кемалов. По его словам, согласно поправкам, глава надзорного органа страны может направить обращение в Конституционный суд по трем вопросам: о проверке соответствия Конституции нормативно-правовых актов, международных договоров, официальном толковании Конституции. Разъяснил спикер и другие положения касательно статуса Генпрокуратуры. – По поручению Президента в статью 83 Конституции внесут изменение, согласно которому в дальнейшем деятельность прокуратуры будет регулироваться Конституционным законом. То есть мы видим, что изменения в Конституцию повысят статус органов прокуратуры, будут изменения в ее полномочиях. Основные направления деятельности прокуратуры в Конституции не меняются. В целях их дальнейшего развития был разработан проект конституционного закона и опубликован на порталах Генеральной прокуратуры и открытых нормативных правовых актов, – сказал Мейрамбай Кемалов. На значительно усилившейся вследствие проведенной конституционной реформы роли правозащитных институтов и модернизации судебной системы внимание акцентировала член Высшего судебного совета Айгуль Калимукашева. По ее словам, полноценная реформа судов связана в том числе с пересмотром кадровой политики, за которую отвечает Высший судебный совет. – Основным направлением совершенствования кадровой политики судов является повышение прозрачности и открытости. Это обеспечивается за счет предоставления правовому сообществу права непосредственно участвовать в создании судейского корпуса. Для специалистов в узких отраслях права проводится конкурс на замещение должностей судей областных судов. По предложению Президента предусмотрена возможность внеконкурсного назначения высококвалифицированных юристов на должности судей Верховного суда. Большое внимание уделяется вопросам обеспечения независимости судей, сейчас у председателей местных судов нет механизмов влияния на карьеру судей, – отметила член совета.