Общество
О новых статусах и правах
Елена Левкович

Конституционные поправки призваны усилить правозащитные механизмы.

В Службе центральных коммуникаций прошло заседание клуба экспертов, которые обсудили правозащитный потенциал обновленной Конституции. Одни из самых важных поправок – изменения в части усиления гражданских прав.

Так, говоря о проекте Конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека», омбудсмен Эльвира Азимова подчеркнула, что в документе прописано: в их компетенцию входит теперь не только рассмотрение обращений людей, но и подача заявлений в суд, если эти заявления связаны с основными нормами закона, неэффективным применением его на практике, нарушениями.

– Согласно Конституции, омбудсмен имеет право во имя защиты прав граждан обращаться напрямую в Конституционный суд, подобный опыт положительно показал себя в международной практике, – уточнила Эльвира Азимова.

О создании Конституционного суда рассказал руководитель аппарата Конституционного совета Бахыт Нурмуханов.

– Исходя из международного опыта, в 70 из 118 стран мира, где существует институт конституционного контроля, имеющий более чем 300-летнюю историю, действует именно Конституционный суд, а потому и мы внедряем самый распространенный международный опыт. В настоящее время находится в процессе разработки проект Закона «О Конституционном суде». Кроме того, теперь в Конституционный суд вправе обращаться не только уполномоченный по правам человека и генеральный прокурор, но и рядовые граждане, – сообщил глава аппарата.

Касательно обращений в Конституционный суд генерального прокурора подробное пояснение дал представитель ГП РК в Парламенте Мейрамбай Кемалов. По его словам, согласно поправкам, глава надзорного органа страны может направить обращение в Конституционный суд по трем вопросам: о проверке соответствия Конституции нормативно-правовых актов, международных договоров, официальном толковании Конституции. Разъяснил спикер и другие положения касательно статуса Генпрокуратуры.

– По поручению Президента в статью 83 Конституции внесут изменение, согласно которому в дальнейшем деятельность прокуратуры будет регулироваться Конституционным законом. То есть мы видим, что изменения в Конституцию повысят статус органов прокуратуры, будут изменения в ее полномочиях. Основные направления деятельности прокуратуры в Конституции не меняются. В целях их дальнейшего развития был разработан проект конституционного закона и опубликован на порталах Генеральной прокуратуры и открытых нормативных правовых актов, – сказал Мейрамбай Кемалов.

На значительно усилившейся вследствие проведенной конституционной реформы роли правозащитных институтов и модернизации судебной системы внимание акцентировала член Высшего судебного совета Айгуль Калимукашева. По ее словам, полноценная реформа судов связана в том числе с пересмотром кадровой политики, за которую отвечает Высший судебный совет.

– Основным направлением совершенствования кадровой политики судов является повышение прозрачности и открытости. Это обеспечивается за счет предоставления правовому сообществу права непосредственно участвовать в создании судейского корпуса. Для специалистов в узких отраслях права проводится конкурс на замещение должнос­тей судей областных судов. По предложению Президента предусмотрена возможность внеконкурсного назначения высококвалифицированных юристов на должности судей Верховного суда. Большое внимание уделяется вопросам обеспечения независимости судей, сейчас у председателей местных судов нет механизмов влияния на карьеру судей, – отметила член совета.

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