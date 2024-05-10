Паводки в Казахстане: о ситуации к этому часу рассказали в МЧС

В свои дома вернулись более 54 тысяч человек

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Из-за подтопления более 5 тысяч казахстанцев остаются в пунктах временного размещения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

По данным министерства, за сутки в Петропавловске и Кызылжарском районе СКО отведена и откачана вода из 451 домов и 43 дворовых территорий, продолжается откачка из подтопленных 784 домов и 364 дворовых территорий. Всего откачано 255 512 куб. метров воды. Вода в селах Затон, Бесколь, Кривозерка Кызылжарского района домов и дворовых территории полностью отведена и откачана.

В городе Кульсары Атырауской области за сутки откачана вода из 6 домов, продолжается откачка из подтопленных 14 домов. Всего откачано 43 181 куб. метров воды. Ведется мониторинг уровня реки Жайык. Ситуация на контроле. В городе Атырау и Курмангазинском районе осталось возвести 2 км дамб, работы продолжаются.

В селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы. За сутки уложено 2 100 мешкотар и 240 тонн инертных материалов.

«По республике отведено и откачано 17 637 млн куб метров талой воды из 10 470 жилых домов и 3 258 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 54 276 человек. 5 284 человек остаются в пунктах временного размещения. В противопаводковых работах задействовано 10 115 человек и 1 032 единиц техники, 321 водооткачивающих средств и 60 плавательных средств, 4 воздушных судов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в осушенных домах и территориях проводятся дезинфекционные работы.