О погоде на воскресенье рассказали синоптики

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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Казгидромет обещает снег в западных и восточных регионах Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -27…-29°C, днём -21…-23°C.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью -9…-11°C, днём -5…-7°C.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, туман, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10°C, днём -1…+1°C.

В Актау облачно, временами сильный дождь со снегом, гололёд, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°C, днём +1...+3°C. На западе, юге и в центре области ожидается дождь со снегом, гололёд, низовая метель.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -21…-23°C, днём -13…-15°C.

В Атырау малооблачно, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9°C, днём -2…-4°C.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -20…-22°C, днём -15…-17°C.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -25…-27°C, днём -19…-21°C.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -29…-31°C, днём -25…-27°C. На севере и востоке области ожидается небольшой снег.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10…-12°C, днём -6…-8°C. На юге и в горных районах области ожидаются небольшой снег, туман, гололёд.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -27…-29°C, днём -22…-24°C.

В Кызылорде небольшая облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -15…-17°C , днём -6…-8°C.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -25…-27°C, днём -22…-27°C.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -30…-32°C, днём -26…-28°C.

В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -23…-25°C, днём -18…-20°C. На юге и востоке области ожидается небольшой снег.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12…-14°C, днём -3…-5°C.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6…-8°C, днём -4…-6°C.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -11…-13°C, днём до -2°C. В горах области ожидается небольшой снег и низовая метель.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14…-16°C, днём -8…-10°C. На северо-западе области ожидается небольшой снег.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура воздуха ночью -30…-32°C, днём -20…-22°C. На юге и востоке области ожидается небольшой снег.

#погода #прогноз погоды

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