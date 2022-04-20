О погоде по Казахстану на 21-23 апреля рассказали синоптики

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 21-23 апреля, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, с 22 апреля условия погоды северной половины страны будут определяться вторжением холодного северо-западного антициклона, который, неся с собой свежий арктический воздух, вызовет дождь, переходящий в снег, и понижение температуры воздуха в ночные часы до 3-8 мороза.

На западе и востоке страны обострение синоптических процессов вызовет сильные дожди, на востоке - с переходом в снег.

Для южных регионов погода по-прежнему останется комфортной, они будут находиться под защитой южных воздушных масс, который хоть и вызовут кратковременные дожди с грозами, но сохранят высокий температурный фон, отметили синоптики.