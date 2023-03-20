О погоде в Казахстане на праздничные выходные рассказали синоптики
832
По республике прогнозируются туманы, на юго-западе - пыльная буря, на юге и юго-востоке - усиление ветра.
Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по Казахстану на предстоящие праздничные выходные, 21-23 марта, передает Kazpravda.kz.
По данным метеослужбы, большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона, погода ожидается солнечной и умеренно теплой.
На юге и юго-востоке страны, в области пониженного атмосферного давления, будет преобладать облачная погода, пройдут дожди с грозами.
По республике прогнозируются туманы, на юго-западе - пыльная буря, на юге и юго-востоке - усиление ветра.
Что же касается температурного фона, то он будет комфортным для этого времени года, добавили синоптики.