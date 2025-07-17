Изюминкой встречи стала презентация произведений мэтров отечественной литературы – Ильяса Есенберлина, Дулата Исабекова, а также обзор творчества современных авторов – Розы Мукановой, Сауле Досжан, ученого-востоковеда Султана Акимбекова и других. Например, среди женской аудитории популярность набирают повести и рассказы Сау­ле Досжан, препарирующие дамскую психологию, эмоции, основанные на любовной линии и душевных метаниях. Для любителей истории Казахстана событием становится каждая новая книга Султана Акимбекова. У исследователя вышло уже немало трудов по истории казахской земли в составе Российской империи, об истории и роли Афганистана в Центральной Азии, книга «Краткая история казахов» и другие.

«Все книги, вошедшие в топ общенационального опроса, есть в фонде Пушкинки и элект­ронной базе, – отметили в библиотеке. – У нас гостем встречи была экс-мажилисмен, известный офтальмолог Зарина Камасова. Она как врач подчеркнула, что для здоровья глаз полезнее читать печатную литературу, старые добрые бумажные книги».

К слову, в ходе встречи аудиторию познакомили со способами участия в опросе через официальный ресурс eGov.kz. Опрос «Сто самых популярных книг отечественных авторов Казахстана» был инициирован Национальным курултаем в рамках празднования Дня книги. Впервые этот праздник был отмечен в этом году 23 апреля. Цель опроса – выявить наиболее читаемые и любимые произведения казахстанских писателей, чтобы повысить интерес к отечественной литературе.