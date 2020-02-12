О преступниках и псевдопатриотических лозунгах высказался Токаев

Общество
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Жанат Тукпиев
Фото @Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал людей, которые позволяют себе врываться в чужие жилища и морадерствовать, преступниками, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Нужно понимать, что люди, которые позволяют себе врываться в чужие дома, заниматься мародерством и при этом выкрикивать псевдопатриотические лозунги – это, конечно, не патриоты. Это люди, которые преступили закон. То есть, преступники. Криминальные элементы. Поэтому они должны отвечать перед всем обществом и перед государством по всей строгости закона", – заявил Токаев на официальном запуске республиканского фронт-офиса волонтеров "BIRGEMIZ".

Президент при этом добавил, что в свою очередь волонтерская деятельность является ярким проявлением высокого уровня личностного и духовного развития человека.

"Достижения и победы страны напрямую зависят от активных действий патриотично настроенных граждан, ежедневно совершающих полезные, важные дела. Как вы это делаете сами. И таких граждан у нас немало. Я сказал, это только начальная цифра – 16 тысяч человек. Я абсолютно уверен, что не менее 100 тысяч, может быть и миллионы людей по состоянию своей души готовы заниматься волонтерством", – заключил Токаев.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла групповая драка. Несколько человек погибли, несколько десятков участников драки получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. В ходе массовых беспорядков были повреждены более 30 частных домов и более 20 машин. Силами полиции конфликт был локализован.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание, в ходе которого сделал заявление в связи с происшествием и дал ряд поручений по устранению последствий инцидента. Была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий беспорядков, которая незамедлительно направилась на место событий.

Позднее глава МВД РК Ерлан Тургумбаев на брифинге рассказал, что к массовым беспорядкам в селе Масанчи участники конфликта призвали через социальные сети около 300 человек.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал распространение ложной информации о событиях, а также напомнил об ответственности за такие действия.

Генпрокуратура РК призвала казахстанцев не поддаваться провокациям.

Позже стало известно, что количество жертв беспорядков увеличилось до 10 человек.

10 февраля Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Бердибека Сапарбаева акимом Жамбылской области.
Он сменил на этом посту Мырзахметова Аскара Исабековича, освобожденного от должности согласно поданному заявлению.

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