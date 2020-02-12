О преступниках и псевдопатриотических лозунгах высказался Токаев

Фото @Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал людей, которые позволяют себе врываться в чужие жилища и морадерствовать, преступниками, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Нужно понимать, что люди, которые позволяют себе врываться в чужие дома, заниматься мародерством и при этом выкрикивать псевдопатриотические лозунги – это, конечно, не патриоты. Это люди, которые преступили закон. То есть, преступники. Криминальные элементы. Поэтому они должны отвечать перед всем обществом и перед государством по всей строгости закона", – заявил Токаев на официальном запуске республиканского фронт-офиса волонтеров "BIRGEMIZ".
Президент при этом добавил, что в свою очередь волонтерская деятельность является ярким проявлением высокого уровня личностного и духовного развития человека.
"Достижения и победы страны напрямую зависят от активных действий патриотично настроенных граждан, ежедневно совершающих полезные, важные дела. Как вы это делаете сами. И таких граждан у нас немало. Я сказал, это только начальная цифра – 16 тысяч человек. Я абсолютно уверен, что не менее 100 тысяч, может быть и миллионы людей по состоянию своей души готовы заниматься волонтерством", – заключил Токаев.
Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла групповая драка
. Несколько человек погибли
, несколько десятков участников драки получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. В ходе массовых беспорядков были повреждены
более 30 частных домов и более 20 машин. Силами полиции конфликт был локализован.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание, в ходе которого сделал заявление
в связи с происшествием и дал ряд поручений по устранению последствий инцидента. Была создана правительственная комиссия
по ликвидации последствий беспорядков, которая незамедлительно направилась на место событий
.
Позднее глава МВД РК Ерлан Тургумбаев на брифинге рассказал
, что к массовым беспорядкам в селе Масанчи участники конфликта призвали через социальные сети около 300 человек.
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал
распространение ложной информации о событиях, а также напомнил об ответственности
за такие действия.
Генпрокуратура РК призвала казахстанцев не поддаваться провокациям
.
Позже стало известно, что количество жертв беспорядков увеличилось
до 10 человек.
10 февраля Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Бердибека Сапарбаева акимом Жамбылской области.
Он сменил на этом посту Мырзахметова Аскара Исабековича, освобожденного от должности согласно поданному заявлению.