О самочувствии спасенной в Турции казахстанки рассказали в МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил о самочувствии казахстанки Сабины Мамадьяровой, найденной живой под завалами дома в Турции, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: facebook.com/m.madiyev

«Ей проведена операция на поврежденную руку. Наш генеральный консул в Анталье лично посетил ее и переговорил с лечащим врачом. Она пока еще находится под наблюдением врачей и рядом с ней ее родные», – рассказал на брифинге в МИД Айбек Смадияров.

Он напомнил, что казахстанку Сабину Мамадьярову спасли из разрушенного дома 8 февраля в городе Антакье провинции Хатай турецкие спасатели. Она в срочном порядке была доставлена в больницу в Адане.